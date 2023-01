Le Bimbe in Rosa sulla Dragon Boat puliscono lo Scolmatore dai rifiuti

Giornata di pulizia delle rive dello Scolmatore per le Bimbe in Rosa di Livorno, allenate da Ilenia Pellegrini, che a bordo della loro Dragon Boat hanno perlustrato le sponde del fiume per ripulirlo dalla sporcizia lasciata dai tanti incivili che purtroppo popolano la zona. La “Giornata della Vergogna”, così ha preso il nome il giorno sabato 14 gennaio proprio per rimarcare la brutta e vergognosa abitudine di sporcare la natura e l’ambiente che ci circonda, è stata organizzata dal Cai sezione di Livorno e Collesalvetti insieme all’Associazione Acchiapparifiuti e dal Canoa Club Livorno. Le Bimbe in Rosa, si ricorda, portano avanti il progetto sport-salute contro il tumore femminile promuovendo la canoa come sport salutare e come bandiera per la battaglia al cancro.

La pulizia delle sponde dello Scolmatore è avvenuta, appunto, proprio sulla via d’acqua. Un progetto che le Bimbe vorrebbero presto portare anche sui Fossi di Livorno.

