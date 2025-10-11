Le RebelsGirls Pielle consegnano i quaderni ad Appartenenza Labronica e ad Amici della Zizzi

Conclusa l'iniziativa Ci regali un quaderno? Gli organizzatori: "Un enorme grazie a tutti. E' solo l'inizio di una stagione che ci vedrà svolgere le nostre tradizionali iniziative e nuovi progetti che saremo felici di condividere con voi"

Giovedì 9 ottobre nella “stanza” del Circolo Carli Salviano i gruppi RebelsGirls Pielle e Rebels Pielle Curva Sud hanno consegnato la raccolta di “Ci regali un quaderno?” giunta alla sua quarta edizione. I gioiosi bambini dell’associazione Amici della Zizzi onlus hanno invaso la stanza con le loro grida e i loro sorrisi. È stata poi la volta dei volontari di Appartenenza Labronica che si occuperanno di smistare e consegnare il materiale scolastico ai bambini più bisognosi della città. “Ringraziamo infinitamente le due associazioni per il loro impegno quotidiano – scrivono i promotori dell’iniziativa – Un enorme grazie a tutti: grazie a chi ha dato il proprio contribuito; grazie a tutti i tifosi biancoazzurri e non; grazie alla Curva Sud, ma specialmente alle meravigliose Rebels Girls braccio principale del nostro impegno sociale.

Ed è solo l’inizio di una stagione che ci vedrà svolgere le nostre tradizionali iniziative e con dei nuovi progetti che saremo felici di condividere con voi”.

