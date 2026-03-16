Lisa Neri trionfa a “Perché il Goldoni è Goldoni”, triplo premio nella serata di musica e beneficenza

Foto principale gentilmente concessa dall'ufficio stampa del Teatro Goldoni a cura di Virginia Giurovich

La cantante conquista giuria, critica e pubblico della quinta edizione. Sul palco del Goldoni tredici concorrenti e tanti momenti di spettacolo: il ricavato della serata destinato al progetto “Shopping per tutti”, iniziativa che punta a rendere i negozi più accessibili alle persone con disabilità

di Giulia Bellaveglia

Lisa Neri conquista la quinta edizione di “Perché il Goldoni è il Goldoni” e lo fa con una vittoria assoluta. Grazie ad una straordinaria interpretazione di “Quando nasce un amore” di Anna Oxa, la cantante si è aggiudicata tutti e tre i riconoscimenti in palio: Giuria, Critica e Pubblico. Un vero e proprio trionfo sul prestigioso palco del Teatro Goldoni di Livorno, dove tredici concorrenti si sono sfidati a colpi di musica. Il ricavato della serata è stato destinato al progetto “Shopping per tutti”, iniziativa che punta a rendere i negozi più accessibili alle persone con disabilità, sensibilizzando i commercianti. A fare gli onori di casa sono stati, come di consueto, il sindaco Luca Salvetti e la vicesindaca Libera Camici. Nella classifica della giuria al secondo posto si è classificata Tatiana Paggini con “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini, seguita da Matteo Panariello con “Viva la vita” di Francesco Gabbani, da Elisabetta Furini con “Mariposa” di Fiorella Mannoia e da Dimitri Cappagli con “Sono solo parole” di Noemi. Per il pubblico, dietro a Neri si sono piazzati Cappagli e Paggini, mentre la classifica della critica ha visto nell’ordine Furini, Panariello, Cappagli e Paggini. I primi cinque classificati avranno diritto a partecipare alla prossima edizione della manifestazione. La kermesse è stata resa ancora più vivace dagli interventi musicali del Coro Spring Time e delle Monday Girls, diretti da Cristiano Grasso, che hanno fatto ballare la platea con un medley di brani amatissimi. Tra i momenti più divertenti della serata anche la performance di Lorenzo Midili e Giovanni La Sala, che hanno proposto “Innamoratissimo” dei Righeira presentandosi in perfetto stile punk con magliette recanti la scritta “Ama chi ti pare”.

Ironia e teatralità anche per il Trio Niccolai/Niccolini/Pucci, alla loro quinta partecipazione, che hanno interpretato “Papa nero” dei Pitura Freska indossando abiti papali, con tanto di cartonato di Papa Leone XIV calato dal soffitto e quartetto di “suore” sul palco.

Sul palco, oltre ai già citati, si sono esibiti Giusy Anzovino con “La nevicata del ’56” di Mia Martini, Alessandra Donati con “Amore lontanissimo” di Antonella Ruggiero, Raffaello Cioni con “Nonno Hollywood” di Enrico Nigiotti, Francesca Calvelli con “Il solo al mondo” di Bianca Atzei, Luca Zannotti e Lilla Lipari con “Io confesso” dei La Crus e Emanuele Bertolini con “Ringo Starr” dei Pinguini Tattici Nucleari.

Premio giuria

1° Lisa Neri “Quando nasce un amore” di Anna Oxa (1988)

2° Tatiana Paggini “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini (1989)

3° Matteo Panariello “Viva la vita” di Francesco Gabbani (2025)

4° Elisabetta Furini “Mariposa” di Fiorella Mannoia (2024)

5° Dimitri Cappagli “Sono solo parole” di Noemi (2012)

Premio della critica

1° Lisa Neri “Quando nasce un amore” di Anna Oxa (1988)

2° Elisabetta Furini “Mariposa” di Fiorella Mannoia (2024)

3° Matteo Panariello “Viva la vita” di Francesco Gabbani (2025)

4° Dimitri Cappagli “Sono solo parole” di Noemi (2012)

5° Tatiana Paggini “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini (1989)

Premio del pubblico

1° Lisa Neri “Quando nasce un amore” di Anna Oxa (1988)

2° Dimitri Cappagli “Sono solo parole” di Noemi (2012)

3° Tatiana Paggini “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini (1989)

Lo spettacolo, che è stato trasmesso in diretta da Granducato TV, sarà replicato sul canale 15 dell’emittente televisiva giovedì 26 marzo, alle ore 21.40 e sabato 28 marzo alle ore 09.15

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