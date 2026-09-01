Mare, bagni e sorrisi per ragazzi e ragazze con disabilità

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L’iniziativa dell’Associazione Italiana Persone Down, sostenuta economicamente da Fondazione Livorno e dalle famiglie stesse, ha permesso a ragazzi e adulti di vivere il litorale livornese attraverso attività in acqua e percorsi di stimolazione. Riconoscimento di “Socio Onorario” dell'AIPD allo stabilimento Tirreno per l’accoglienza e la sensibilità dimostrate

La disabilità non va in ferie, ma i disabili sì. Circa venti tra ragazzi ed adulti sono stati accolti al centro estivo che l’Associazione Italiana Persone Down ha organizzato per far vivere il nostro mare in modo inclusivo. Accoglienza e benessere fisico e psichico sono stati gli obiettivi che i numerosi operatori che hanno seguito i ragazzi si erano posti e che sono riusciti ad ottenere con grande soddisfazione. Il mare è sinonimo di libertà, di stare insieme e di goderne i vantaggi. In questa caldissima estate appena trascorsa non solo i ragazzi, ma anche lo loro famiglie hanno potuto godere di una “boccata di aria fresca”. I ragazzi perché hanno avuto accesso ad alcuni stabilimenti balneari del nostro litorale dove hanno trascorso le mattinate facendo bagni e seguendo percorsi di stimolazione messi in atto dai numerosi operatori che li seguivano. Allegria ed integrazione erano le parole d’ordine di ogni giornata e la felicità che trasmette una giornata di mare era ben evidente nei sorrisi di ogni partecipante. Anche le famiglie hanno beneficiato di questa attività che ha permesso loro di affidare i loro cari che necessitano di una continua assistenza a persone qualificate che li hanno seguiti con professionalità ed impegno. Un particolare ringraziamento dell’Associazione Italiana Persone Down di Livorno, si legge nel comunicato stampa, è stato rivolto allo stabilimento balneare Tirreno che ha accolto ragazzi ed educatori mettendo a loro disposizione le strutture balneari. Un gesto che è stato particolarmente apprezzato con il riconoscimento di “Socio Onorario” per la generosità e la sensibilità dimostrate. La realizzazione del Centro Estivo è stata sostenuta economicamente da Fondazione Livorno e dalle famiglie.

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