Rinnovate le cariche sociali della Svs

La Pubblica Assistenza Società Volontaria di Soccorso desidera esprimere un sentito ringraziamento ai soci Marco Martelli, Davide Enzo Perondi, Patrizia Ratti, Maurizio Paolini e Sonia Rovini che si sono resi disponibili a formare la Commissione Elettorale

Sabato 14 marzo 2026 e domenica 15 marzo, nella sede legale dell’Associazione in via San Giovanni 30, si è costituito il seggio elettorale per raccogliere le espressioni di voto dei soci aventi diritto in occasione del rinnovo delle cariche sociali della Pubblica Assistenza Società Volontaria di Soccorso per il mandato 2026–2029. Al termine delle operazioni di voto sono risultati eletti per il Consiglio Direttivo Marida Bolognesi, Maria Teresa De Lauretis, Ledo Gori, Luca Chiappe, Marco Ruggeri, Gabriele Capozzi, Andrea Agostinelli, Maria Pia Bernardoni, Daniele Cenci, Maria Rita Benedettelli e Alberto Silvestri. Per il Collegio dei Probiviri sono stati eletti, in qualità di membri effettivi, Rosario Santoro, Gabriele Busato e Rosalba Adimari. Per il Collegio dei Sindaci Revisori sono stati eletti Maurizio Belli, Vittorio Carelli e Stefano Fantoni. La Pubblica Assistenza Società Volontaria di Soccorso desidera esprimere un sentito ringraziamento ai soci Marco Martelli, Davide Enzo Perondi, Patrizia Ratti, Maurizio Paolini e Sonia Rovini che si sono resi disponibili a formare la Commissione Elettorale e che, attraverso il loro lavoro, hanno accompagnato l’Associazione nel percorso di rinnovo delle cariche sociali per il mandato 2026–2029. Un ringraziamento viene rivolto inoltre ai soci Elisa Vastola, Michela Pellegrini e Martina Avallone che, su nomina dell’Assemblea dei Soci dello scorso ottobre, hanno accettato la carica di scrutatore, e a tutti i soci che hanno partecipato al voto, dimostrando ancora una volta sostegno e vicinanza alla SVS, un’associazione che rappresenta un patrimonio per la città e per la comunità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©