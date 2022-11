Rotary, dal 1° dicembre i numeri vincenti del Calendario dell’Avvento

Il gioco, finalizzato a una sostanziosa raccolta di fondi, prevede la pubblicazione, fino al 24 dicembre, dei numeri vincenti estratti alla presenza di un notaio. Si potranno consultare fino al giorno della Vigilia, sul sito calendarioavventolivorno.it, sulla pagina Facebook del Rotary Club Livorno e sul quotidiano Il Tirreno

Da giovedì 1° dicembre saranno pubblicati i numeri vincenti del Calendario dell’Avvento, gioco a premi con finalità solidaristiche ideato dal gruppo Consorti del Rotary Livorno, sostenuto e realizzato dallo stesso Rotary Club e assieme al Rotaract Livorno.

Il gioco, finalizzato a una sostanziosa raccolta di fondi, prevede la pubblicazione, fino al 24 dicembre, dei numeri vincenti estratti alla presenza di un notaio.

Con questa iniziativa il Rotary Club Livorno, in prossimità del Natale, ha voluto raccogliere fondi per il sostegno di mamme e bambini in difficoltà. I proventi netti saranno infatti destinati all’allestimento di ambienti accoglienti della Casa Maristella, una casa famiglia per madri con figli minori che provengono da vicende di forte disagio sociale e familiare o violenza domestica che il Tribunale, anche su segnalazione dell’Azienda Usl e del Comune di Livorno, affida a questa struttura situata a Quercianella e gestita dalle suore Figlie della Carità.

Da oggi, fino al giorno della Vigilia, sul sito calendarioavventolivorno.it, sulla pagina Facebook del Rotary Club Livorno e sul quotidiano Il Tirreno, saranno indicati i numeri estratti con i relativi premi e le attività che lo hanno offerto. Ogni calendario, infatti, è contraddistinto da uno specifico numero di serie, posto sul retro, in basso a destra, che permette di verificare la vincita del premio.

