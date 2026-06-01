Sangue Biancoazzurro, 8ª donazione da tutto esaurito: tifosi Pielle ancora in prima linea

Grande partecipazione al Centro trasfusionale di Livorno per l'iniziativa promossa dai Rebels Pielle Curva Sud insieme ad Avis. Già si guarda al prossimo appuntamento previsto dopo l'estate

Ancora una volta sport, passione e solidarietà si sono uniti nel segno del volontariato. Lo scorso 21 maggio si è svolta l’ottava edizione della donazione di “Sangue Biancoazzurro”, l’iniziativa organizzata dal gruppo formato dai tifosi della Pielle Livorno e sostenuta da Avis Comunale Livorno, che negli anni è diventata un appuntamento fisso per molti appassionati biancoazzurri.

La raccolta si è svolta al Centro trasfusionale di Livorno e ha fatto registrare numeri importanti, con tutte le postazioni disponibili che sono state occupate dai donatori aderenti all’iniziativa.

Il progetto Sangue Biancoazzurro, nato grazie all’impegno dei Rebels Pielle Curva Sud, riunisce numerosi sostenitori della società labronica che periodicamente scelgono di compiere un gesto concreto e fondamentale come la donazione di sangue.

«Anche questa volta abbiamo registrato una grande partecipazione – spiegano gli organizzatori – riuscendo a esaurire tutte le postazioni disponibili. L’unico rammarico è quello di non riuscire mai a fare una foto di gruppo con tutti i partecipanti, visto che le donazioni si svolgono in orari diversi: il primo donatore si presenta alle 8 del mattino, mentre l’ultimo conclude intorno alle 10.30».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto non solo a chi ha partecipato direttamente alla giornata di raccolta, ma anche a tutte le persone che continuano a promuovere e diffondere l’iniziativa, contribuendo a far crescere il gruppo e la cultura della donazione.

Gli organizzatori ricordano inoltre che è sempre possibile aderire al gruppo Avis Sangue Biancoazzurro inviando un messaggio WhatsApp a Paolo (3289584709). L’iscrizione non comporta alcun costo né obblighi particolari e permette ai partecipanti di restare in contatto con il gruppo, oltre a effettuare donazioni anche in autonomia quando non è possibile prendere parte agli appuntamenti collettivi.

L’obiettivo adesso è già rivolto al futuro: salvo variazioni, la nona donazione dovrebbe essere organizzata nel mese di settembre. Un nuovo appuntamento all’insegna della solidarietà che i tifosi biancoazzurri sono pronti a vivere ancora una volta da protagonisti

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