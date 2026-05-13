Servizio civile con Avis Toscana, 56 posti nelle sedi della regione

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Pubblicato il bando 2026: otto progetti dedicati alla promozione della donazione di sangue e plasma coinvolgeranno ragazzi tra i 18 e i 29 anni nelle sedi Avis toscane. Domande online entro il 10 giugno

Pubblicato il bando di Servizio Civile Regionale per l’anno 2026, finanziato con risorse PR FSE+ 2021/2027 (vedi ALL.1 – Bando SCR 2026)

Sono 8 i progetti di Avis Toscana finanziati per la promozione della solidarietà e della donazione del sangue e del plasma tra gli studenti delle scuole superiori e delle università delle province toscane per un totale di 56 posti messi a bando su 56 sedi Avis della Toscana (vedi sotto ALL. da 4 a 11: estratti progetti SCR Avis Toscana). Per il dettaglio dei progetti e delle sedi disponibili per i quali è possibile presentare domanda di ammissione si rimanda all’allegato (vedi ALL.2 – Sedi attuazione progetti SCR 2026 Avis Toscana).

REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Possono presentare la loro candidatura tutti i giovani che:

siano in età compresa fra 18 ed i 29 anni (quindi chi non ha ancora compiuto il 30° anno, ovvero 29 anni e 364 giorni);

siano regolarmente residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana;

siano non occupati, disoccupati o inattivi (può fare domanda chi sta frequentando un qualunque corso di studi);

non abbiano riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.

Tutti i requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine del servizio.

NON possono presentare la loro candidatura i giovani che:

abbiano prestato il servizio civile regionale in Toscana già per due volte

abbiano già svolto il servizio civile regionale con Avis Toscana

abbiano avuto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto, a qualunque titolo, nell’ultimo anno e per un periodo di almeno sei mesi anche non consecutivi

NOTA BENE: I giovani possono presentare una ed una sola domanda di partecipazione ad un progetto tra tutti quelli a bando. Qualora vengano presentate due o più domande, il candidato sarà escluso dalla partecipazione a tutti i progetti per i quali ha presentato domanda.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda può essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 di MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2026 ESCLUSIVAMENTE ONLINE, accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC tramite SPID , CIE o CNS (con utilizzo del lettore smart card).

Una volta collegati seguire le indicazioni fornite dal sistema per l’inserimento delle informazioni richieste (devono essere compilati tutti i campi indicati nel format della domanda). Inoltre, sarà necessario allegare scansione del curriculum vitae datato e firmato in forma autografa.

SELEZIONI, AVVIO E DURATA DEL SERVIZIO

I candidati le cui domande rispondono ai requisiti richiesti, riceveranno comunicazione di ammissione al colloquio e saranno convocati per un colloquio di selezione svolto a cura di Avis Toscana (vedi ALL.3 – Criteri per la valutazione dei giovani).

Il calendario delle selezioni sarà pubblicato online e contestualmente comunicato ai candidati a chiusura del Bando.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI GIOVANI IN SERVIZIO

Il compenso per i giovani che entreranno in servizio è pari ad un assegno mensile di natura non retributiva di € 507,30 mensili per un impegno di 25 ore settimanali su 12 mesi di servizio, corrisposto direttamente dalla Regione Toscana.

Per informazioni sui progetti ed eventuale supporto per la presentazione delle domande di ammissione contattare l’ufficio servizio civile Avis Regionale Toscana: tel. 055 2398624, mail: [email protected]

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