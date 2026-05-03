Stanza Snoezelen, emozione per il nuovo spazio sensoriale

Circa 200 persone all’evento con ingresso diretto nella stanza in piccoli gruppi. Presente anche l’assessore Andrea Raspanti: esperienze guidate tra rilassamento e stimolazione sensoriale per scoprire da vicino il nuovo ambiente

Grande partecipazione e attenzione per la presentazione della Stanza Snoezelen, inaugurata nella sede di via Ascoli di Volare Senz’Ali davanti a circa 200 persone in un clima coinvolgente e carico di interesse. Ad accogliere gli ospiti un rinfresco curato da Momenti Conviviali di Picchi Paola Catering, che ha accompagnato con gusto un momento importante di condivisione per la comunità.

Durante l’evento i partecipanti hanno avuto la possibilità di entrare direttamente nella stanza e vivere l’esperienza in prima persona. Gli ingressi sono stati organizzati in piccoli gruppi da cinque persone, con sessioni di circa dieci minuti, per consentire a ciascuno un’immersione completa nell’ambiente.

All’interno sono stati proposti due diversi scenari, pensati per raccontare le due anime della Snoezelen: da una parte quella orientata al rilassamento, alla calma e alla contemplazione, dall’altra quella più dinamica, legata alla stimolazione sensoriale, alla scoperta e all’attivazione motoria.

Ogni sessione è stata accompagnata da una spiegazione guidata, con spazio per domande, confronto e approfondimenti, così da permettere ai presenti di comprendere appieno il valore e le potenzialità dello strumento. Al termine del percorso è stata consegnata anche una brochure informativa, utile per spiegare in modo chiaro caratteristiche, destinatari e ambiti di utilizzo della stanza. All’iniziativa ha preso parte anche l’assessore al Sociale Andrea Raspanti.

Momento particolarmente significativo della giornata è stata la consegna di una targa di ringraziamento a Fabrizio Mannari di Castagneto Banca 1910, per il contributo economico che ha reso possibile la realizzazione del progetto.

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