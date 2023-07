Strabilianti, la tre giorni dello sport paralimpico scalda i motori. I nomi dei primi ospiti

Quest’anno la manifestazione si svolgerà dal 14 al 16 settembre tra gli Hangar Creativi e la Terrazza Mascagni di Livorno: agli Hangar si terrà la parte convegnistica che tratterà temi legati alla disabilità, allo sport per tutti, alle tecnologie adattate, al coaching motivazionale e al diritto all’inclusività

Dal 14 al 16 settembre 2023 si svolgerà la seconda edizione della manifestazione “Strabilianti”. L’evento, organizzato dal Comitato Strabilianti e dal Comune di Livorno, sarà dedicato allo sport paralimpico e alla diffusione della cultura sulla disabilità: divulgare, informare, abbattere stereotipi e vecchi preconcetti.

Quest’anno la manifestazione si svolgerà tra gli Hangar Creativi e la Terrazza Mascagni di Livorno: agli Hangar si terrà la parte convegnistica che tratterà temi legati alla disabilità, allo sport per tutti, alle tecnologie adattate, al coaching motivazionale e al diritto all’inclusività. Si svolgeranno inoltre prove e dimostrazioni sportive di: scherma paralimpica, sitting volley, golf paralimpico e tennistavolo. Alla Terrazza Mascagni, in collaborazione con ConfSport Livorno, verrà organizzato un torneo di Baskin, nuovo sport che si ispira al basket ma che ha nuove regole per garantire il massimo dell’inclusività. In contemporanea il Comitato Strabilianti inaugurerà un percorso accessibile di un tratto dei Monti Livornesi, coinvolgendo esperti di green coaching.

L’edizione 2023 vedrà il fondamentale coinvolgimento di due partner particolarmente importanti: l’Università di Pisa che ha scelto Strabilianti come uno dei luoghi dove fare orientamento agli studi per il proprio ateneo, rivolgendosi a docenti e studenti che parteciperanno durante i tre giorni, attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dell’Ufficio scolastico provinciale. E l’Avis di Livorno, che porterà l’esperienza di anni di lavoro sul territorio per sensibilizzare le persone alla cultura e all’importanza del “donare”.

Ospiti

La manifestazione avrà ospiti importanti del mondo sportivo, istituzionale e non solo. Qui sotto alcuni nomi.

Luca Pancalli , Presidente del Comitato Italiano Paralimpico

, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Pino , campione olimpico di

, campione olimpico di Patrizia Saccà , ex giocatrice paralimpica di tennistavolo, promotrice di yoga in carrozzina

, ex giocatrice paralimpica di tennistavolo, promotrice di yoga in carrozzina Sara Morganti , bronzo a Tokyo 2020

, bronzo a Tokyo 2020 Andrea Lucchetta , bronzo a Los Angeles 1984 nella pallavolo e legend di Sport e Salute.

, bronzo a Los Angeles 1984 nella pallavolo e legend di Sport e Salute. Salvatore Sanzo , oro ad Atene 2004 nella

, oro ad Atene 2004 nella Matteo Marani , giornalista SkySport, presidente LegaPro e presidente Fondazione Museo del

, giornalista SkySport, presidente LegaPro e presidente Fondazione Museo del Luca Fanucci , delegato del Rettore per inclusione e disabilità dell’Università di

, delegato del Rettore per inclusione e disabilità dell’Università di Alessandra Nardini , Assessore Regione Toscana all’Istruzione, formazione, Università e

, Assessore Regione Toscana all’Istruzione, formazione, Università e Eugenio Giani , Presidente Regione Toscana

, Presidente Regione Toscana Luca Salvetti, Sindaco di Livorno

Tanti i patrocini ricevuti: Comune di Livorno, Provincia di Livorno, Regione Toscana, Lem (Livorno Euro Mediterranea), Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, Comitato Italiano Paralimpico, Comitato Italiano Olimpico, Sport e Salute, Università di Pisa, Sport and Anatomy (Università di Pisa), Avis Livorno, Ability Channel

Condividi: