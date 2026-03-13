Svs al voto per il rinnovo delle cariche sociali

I soci aventi diritto saranno chiamati alle urne sabato 14 marzo dalle 15.00 alle 19.00 e domenica 15 marzo dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Il rinnovo delle cariche sociali rappresenta uno dei momenti più significativi e democratici per la vita dell’associazione

La Pubblica Assistenza Società Volontaria di Soccorso (SVS) di Livorno ha indetto le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali relative al mandato 2026–2029. I soci aventi diritto saranno chiamati alle urne sabato 14 marzo, dalle 15.00 alle 19.00, e domenica 15 marzo, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Le votazioni serviranno a eleggere i nuovi componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dell’Organo di Controllo, organismi fondamentali per la governance e il funzionamento dell’associazione nei prossimi tre anni. Il seggio elettorale sarà istituito presso la sede legale dell’associazione, a Livorno in via San Giovanni 30, al primo piano – Salone Soci. Tutte le informazioni relative ai candidati ai diversi organi sociali, al diritto di voto e al regolamento elettorale sono consultabili sul sito ufficiale dell’associazione: www.pubblicaassistenza.it. La Commissione Elettorale, nominata durante l’Assemblea dei Soci tenutasi negli ultimi mesi del 2025, ha concluso i propri lavori proponendo una lista di candidati caratterizzata da diverse professionalità e competenze. Tra i nominativi figurano sia componenti dell’attuale mandato in conclusione sia nuovi ingressi, a testimonianza della volontà di coniugare esperienza e rinnovamento. Il rinnovo delle cariche sociali rappresenta uno dei momenti più significativi e democratici per la vita dell’associazione e contribuirà a delineare il futuro della Pubblica Assistenza SVS, realtà storica e patrimonio della città di Livorno al servizio della comunità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©