Svs, inaugurate due ambulanze in ricordo di Ugo Renucci

Importanti e sentite le parole della moglie di Renucci la quale ha puntato i riflettori proprio sui giovani definendoli "il sale della terra" sui quali poter e dover far affidamento per il nostro domani

Cerimonia toccante ed emozionante quella di inaugurazione di due nuove ambulanze in memoria del capo squadra della Svs Ugo Renucci, acquistate anche con i proventi del 5×1000 che i cittadini hanno destinato all’associazione con sede in via San Giovanni. La cerimonia si è svolta all’interno della sede Svs Livorno Nord di via delle Corallaie alla presenza della presidente Marida Bolognesi che, insieme al consiglio direttivo dell’ Associazione, al direttore operativo Francesco Cantini e ai militi volontari della Svs, ha tagliato il nastro ai due mezzi di emergenza alla presenza dei familiari di Ugo Renucci e dei tanti amici che hanno avuto l’onore e il piacere di condividere un pezzo di cammino insieme a lui. Le due ambulanze hanno poi ricevuto anche la benedizione di monsignor Paolo Razzauti.

Importanti e sentite le parole della moglie di Renucci la quale ha puntato i riflettori proprio sui giovani definendoli “il sale della terra” sui quali poter e dover far affidamento per il nostro domani. Anche la presidente Marida Bolognesi ha fatto riferimento alla forza dei volontari che animano l’associazione, vero e proprio cuore pulsante della Svs. Bolognesi ha poi ricordato lo spirito del compianto Ugo, benvoluto e amato da tutti all’interno dell’associazione proprio per il suo modo di essere in mezzo alla gente e di donarsi al prossimo. “Con queste ambulanze Ugo sarà sempre con noi”, ha ricordato Bolognesi.

La cerimonia si è conclusa con il “coro” delle sirene di tutti i mezzi a disposizione della sede di via delle Corallaie che hanno accompagnato così le lacrime in ricordo di Ugo Renucci scese sincere al termine del taglio del nastro per i due nuovi mezzi che da oggi saranno a servizio della comunità.

Condividi: