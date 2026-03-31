Terzo settore, 38mila euro per 8 progetti tra Livorno e provincia

Dal bando “Siete presente” promosso da Cesvot e Regione Toscana arrivano risorse per sostenere idee innovative e partecipazione attiva: 106 i progetti finanziati in tutta la regione per un totale di quasi 500mila euro

di Giulia Bellaveglia

Sono 8 i progetti del territorio livornese che si aggiudicano complessivamente 38mila euro grazie al bando “Siete presente. Giovani e associazionismo”, promosso da Cesvot e finanziato da Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì. Un’iniziativa che, a livello regionale, ha raccolto 272 proposte, di cui 106 finanziate, per un totale di quasi 500mila euro. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il protagonismo giovanile nel terzo settore, favorendo il ricambio generazionale e la capacità innovativa delle associazioni. A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il presidente di Cesvot, Luigi Paccosi. “Abbiamo valutato 20 proposte – dice -, tutti meritevoli. Sceglierne otto è stato un onore ma anche una responsabilità. C’è un’energia giovanile creativa davvero eccezionale. Queste idee sfidano le realtà a mettersi in discussione, a imparare linguaggi nuovi e ad accettare anche il rischio della sperimentazione”. Sulla stessa linea il presidente della Fondazione Livorno, Luciano Barsotti. “Questa è la quinta edizione di un percorso condiviso con Regione e fondazioni bancarie – afferma -. Il tema dell’invecchiamento riguarda anche il volontariato: per questo è fondamentale coinvolgere i giovani nella fase progettuale. La rete tra associazioni è decisiva per dare continuità alle iniziative”. Per il Comune di Livorno, l’assessore al sociale Andrea Raspanti ha parlato di “un’opportunità importante che intercetta due bisogni: quello dei giovani di esprimere il proprio potenziale e quello della comunità di rinnovarsi. Non basta coinvolgere i ragazzi nelle attività, bisogna dare loro spazio per ideare e realizzare progetti. È questo il vero motore della partecipazione”. Il bando si conferma dunque uno strumento strategico per il territorio: non solo risorse economiche, ma anche crescita, formazione e nuove prospettive per il futuro del volontariato locale. Una scommessa che passa dai giovani e dalla loro capacità di immaginare, e costruire, comunità più inclusive e dinamiche.

Di seguito i progetti vincitori:

– “Luoghi che parlano”, ente capofila Arci Le Pescine

– “Ri-creare solidarietà – Dal primo gesto a un quartiere che dona”, ente capofila Avis comunale di Livorno Odv

– “Generazione Podcast Val di Cornia – La Camera Bianca Sonora”, ente capofila Suvernova Aps

– “Baskin Elba – Percorso educativo sportivo”, ente capofila Associazione Incontriamoci in diversi Aps

– “Crescere Insieme – Doposcuola solidale e cittadinanza a+va promosso da Misericordia Livorno e Gruppo Donatori Sangue Fratres Livorno”, ente capofila Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno Odv

– “Parco San Leonardo – Hub Giovani Acli”, ente capofila Apssd Canoa Club Livorno

– “Una nuova GenerAzione di volontari”, ente capofila Associazione Pubblica Assistenza Piombino Odv

– “Snodi – giovani tra circoli e città”, ente capofila Arci comitato territoriale Livorno aps

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