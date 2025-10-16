Torna Dona la spesa nei supermercati Coop – Unicoop Etruria
cliccando sul bottone celeste sopra al titolo potete consultare l'elenco, alcuni negozi hanno anticipato l’iniziativa sabato 11 ottobre
Tutti i prodotti raccolti saranno consegnati alle associazioni di volontariato che, a loro volta, li distribuiranno alle persone assistite, li useranno nelle mense, nelle case famiglia e negli empori della solidarietà
Sabato 18 ottobre in 126 supermercati Coop – Unicoop Etruria in Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo verrà organizzata la raccolta alimentare “Dona la spesa”. L’iniziativa coinvolge centinaia di soci, clienti, dipendenti Coop e decine di associazioni locali di volontariato. Per l’intera giornata nei supermercati saranno allestite delle postazioni in cui si potranno donare alimenti confezionati (latte, farina, pasta, riso, tonno, passata, etc.) e prodotti per l’igiene personale e la casa. Tutti i prodotti raccolti saranno consegnati alle associazioni di volontariato che, a loro volta, li distribuiranno alle persone assistite, li useranno nelle mense, nelle case famiglia e negli empori della solidarietà. “Dona la spesa” si unisce ad altre raccolte di beneficenza organizzate da Unicoop Etruria nei territori in cui è presente coi supermercati e i comitati soci, come quella sul materiale didattico (nell’ultima edizione del 13 settembre sono stati raccolti e donati 92.000 articoli scolastici) e le collette in aiuto degli animali senza una casa.
