Torna l’iniziativa delle RebelsGirls Pielle Ci regali un quaderno?

Una rappresentanza di RebelsGirls Pielle, foto di archivio

La raccolta sarà effettuata anche in occasione delle prime due partite casalinghe con banchetto dedicato all'ingresso del Palamacchia il 28 settembre e 5 ottobre. Con il banchetto del 5 ottobre si chiuderà l'iniziativa

Inizia la stagione e le RebelsGirls Pielle danno il via alla consueta raccolta di materiale scolastico dedicata ai bambini che hanno più bisogno di aiuto. Ovviamente tutti possono partecipare alla raccolta, non è necessario essere tifosi Pielle Livorno per dare il proprio contributo. Quaderni, penne, matite, pennarelli, gomme, astucci, zainetti: tutto quello che può essere utile per il percorso scolastico potrà essere consegnato nei seguenti punti di raccolta:

– Bar L’Acquamarina Largo Christian Bartoli 12

– Romei Auto in V.le Ippolito Nievo 46

– Fiori Ape Maia Via dell’Ardenza 10

– Panificio Sapori di casa Via Alighieri 8 Stagno

– La Stanza (Circolo Carli Salviano) saranno comunicati in seguito i giorni di apertura) .

La raccolta sarà effettuata anche in occasione delle prime due partite casalinghe con banchetto dedicato all’ingresso del Palamacchia il 28 settembre e 5 ottobre. Con il banchetto del 5 ottobre si chiuderà l’iniziativa. Il materiale verrà consegnato ad Appartenenza Labronica e ad Amici della Zizzi Onlus. “Aspettiamo il tuo quaderno. Grazie infinite a tutti coloro che ci daranno una mano. Sarà bello donare un sorriso a questi giovanissimi alunni e magari basterà una penna o un quaderno. Gli anni scorsi è stato un successo, ma non ci accontentiamo e l’obiettivo è sempre quello di superarsi”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©