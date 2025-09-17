Cerca nel quotidiano:

Torna l’iniziativa delle RebelsGirls Pielle Ci regali un quaderno?

Mercoledì 17 Settembre 2025 — 14:47

Una rappresentanza di RebelsGirls Pielle, foto di archivio

La raccolta sarà effettuata anche in occasione delle prime due partite casalinghe con banchetto dedicato all'ingresso del Palamacchia il 28 settembre e 5 ottobre. Con il banchetto del 5 ottobre si chiuderà l'iniziativa

Inizia la stagione e le RebelsGirls Pielle danno il via alla consueta raccolta di materiale scolastico dedicata ai bambini che hanno più bisogno di aiuto. Ovviamente tutti possono partecipare alla raccolta, non è necessario essere tifosi Pielle Livorno per dare il proprio contributo. Quaderni, penne, matite, pennarelli, gomme, astucci, zainetti: tutto quello che può essere utile per il percorso scolastico potrà essere consegnato nei seguenti punti di raccolta:
Bar L’Acquamarina Largo Christian Bartoli 12
– Romei Auto in V.le Ippolito Nievo 46
– Fiori Ape Maia Via dell’Ardenza 10
– Panificio Sapori di casa Via Alighieri 8 Stagno
– La Stanza (Circolo Carli Salviano) saranno comunicati in seguito i giorni di apertura) .
La raccolta sarà effettuata anche in occasione delle prime due partite casalinghe con banchetto dedicato all’ingresso del Palamacchia il 28 settembre e 5 ottobre. Con il banchetto del 5 ottobre si chiuderà l’iniziativa. Il materiale verrà consegnato ad Appartenenza Labronica e ad Amici della Zizzi Onlus. “Aspettiamo il tuo quaderno. Grazie infinite a tutti coloro che ci daranno una mano. Sarà bello donare un sorriso a questi giovanissimi alunni e magari basterà una penna o un quaderno. Gli anni scorsi è stato un successo, ma non ci accontentiamo e l’obiettivo è sempre quello di superarsi”.

