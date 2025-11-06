Tornano i Cioccolatini della ricerca

Autolinee toscane e Cral a fianco di Airc per la ricerca contro il cancro sabato 8 novembre in piazza Grande e piazza Cavour

Autolinee toscane e Cral (con i propri volontari) scendono in campo a fianco di Airc per la ricerca contro il cancro. Infatti, sabato 8 novembre dalle ore 9:00 in piazza Grande e piazza Cavour, torna l’iniziativa per sostenere la ricerca contro il cancro i “Cioccolatini della ricerca”. L’iniziativa di AIRC è sostenuta dai dipendenti del Circolo Ricreativo livornese di Autolinee Toscane in collaborazione con l’azienda. Come è emerso da alcuni studi, il cacao è una buona fonte di flavonoidi, molecole con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, che offrono potenziali effetti positivi alla salute. Insieme ai Cioccolatini sarà consegnata una speciale Guida sui traguardi che AIRC ha permesso di raggiungere nei sessant’anni di impegno a sostegno della migliore ricerca oncologica.

Condividi:

Riproduzione riservata ©