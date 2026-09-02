Un’estate di sorrisi, inclusione e sport ai Tre Ponti

Con la fine di Agosto si conclude con grande soddisfazione il progetto “Strabilianti al Mare“, nato dalla collaborazione tra Consiglio di Zona 5, Comitato Strabilianti, Centro Surf Tre Ponti con la compartecipazione del Comune di Livorno, che durante l’estate 2026 ha trasformato ogni mercoledì pomeriggio un tratto della spiaggia dei Tre Ponti in uno spazio dedicato all’inclusione, al divertimento e alla possibilità di vivere il mare senza barriere. Ogni settimana ragazzi, ragazze, bambini e famiglie con disabilità hanno potuto accedere al mare in tranquillità e sicurezza, non soltanto per fare il bagno, ma anche per sperimentare attività e attrezzature legate agli sport acquatici, dalla canoa al SUP, grazie alla presenza e all’assistenza di personale qualificato. “La soddisfazione più grande è stata vedere i sorrisi, le risate, l’entusiasmo e la voglia di divertirsi di chi ha partecipato – le parole di Davide Gabriellini del Centro Surf 3 Ponti – e ancora di più vedere molte delle persone che hanno partecipato alla prima giornata tornare poi di mercoledì in mercoledì. È stata la dimostrazione più bella che questa esperienza è stata apprezzata e che c’era il desiderio di continuare a viverla”. “Abbiamo cercato di creare una vera esperienza di mare, sport e socialità, non soltanto un accesso all’acqua – interviene l’altro socio del Centro, Dario Guarducci – La possibilità di utilizzare attrezzature e praticare attività che normalmente non sono facilmente accessibili a tutti ha dato al progetto un valore aggiunto importante. “Strabilianti al Mare” ha avuto una valenza che va oltre le singole giornate. Sono infatti ancora troppo pochi i luoghi in cui una persona con disabilità può trovare contemporaneamente spazi adeguati, attrezzature e personale qualificato per vivere il mare e praticare attività sportive. La presenza di famiglie e persone che sono arrivate anche da fuori Livorno è testimonianza di quanto ci sia bisogno di iniziative di questo tipo e quanto sia importante continuare a lavorare per rendere il mare realmente accessibile a tutti. L’esperienza ha inoltre permesso di valorizzare uno dei principali spazi pubblici del litorale cittadino. La spiaggia dei Tre Ponti deve rimanere un luogo libero, pubblico e accessibile a tutta la cittadinanza, indipendentemente dalle condizioni personali di chi la frequenta. Da qui nasce anche un messaggio rivolto all’Amministrazione comunale per il futuro dei Tre Ponti. “Questa esperienza ci ha confermato quanto siano importanti i Tre Ponti per la città e quanto possano ancora crescere – interviene Marco Chimenti, presidente del Consiglio di Zona 5 – per questo chiediamo che ci sia sempre maggiore attenzione verso questa realtà, con investimenti nei servizi, nelle strutture e nelle infrastrutture. I Tre Ponti sono un patrimonio di tutti i livornesi e possono diventare ancora più belli, funzionali e inclusivi”. Gli organizzatori guardano quindi già alla prossima estate con l’auspicio di poter ripetere e sviluppare ulteriormente il progetto. “Se sarà possibile, riproporremo “Strabilianti al Mare” anche il prossimo anno – aggiunge Michela Castellani, presidente del comitato Strabilianti – cercando di farlo crescere. Questa estate ci ha lasciato soprattutto una certezza: quando si creano le condizioni giuste, il mare può davvero essere un luogo di inclusione, sport, divertimento e socialità per tutti. Questa, in fondo, è la nostra missione e non solo al mare”. Un risultato reso possibile anche grazie alla disponibilità e alla professionalità del Centro Surf Tre Ponti, che ha messo a disposizione attrezzature, personale qualificato e competenze. Una menzione particolare per Willy Porciani che è un istruttore qualificato per assistere le persone con disabilità in queste attività. Però Willy è, soprattutto, una grande persona, capace di stabilire immediatamente un contatto empatico con le persone di qualsiasi età, che siano disabili o meno. “La base di partenza è una realtà che già oggi offre molto. Il Centro Surf Tre Ponti ha dimostrato ancora una volta non soltanto grande professionalità, ma anche una straordinaria umanità – conclude Davide Gabriellini – i ragazzi e tutto lo staff sono sempre disponibili e capaci di accogliere le persone con attenzione e sensibilità. È un patrimonio importante sul quale costruire il futuro dei Tre Ponti”.