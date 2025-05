151 Miglia-Trofeo Cetilar 2025: Arca SGR subito protagonista

Dopo aver percorso circa 30 miglia, Arca SGR è sempre in testa alla flotta, seguito da Nice di Ice Yachts/Malgara, Cippa LippaX di Guido Paolo Gamucci, Atalanta II di Carlo Puri Negri e Durlindana di Giancarlo Gianni

Emozioni e spettacolo oggi al largo tra Livorno e Marina di Pisa per la partenza della 16ma edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la regata di vela d’altura che ha preso il via nel primo pomeriggio con una flotta di ben 190 barche suddivise nelle categorie ORC, IRC, IRC Over 60 e Multiscafi.

Come previsto, le prime miglia di regata sono state caratterizzate da un vento leggero – 9 nodi d’intensità alla partenza dei Maxi (265° la direzione) in calo fino a 5 per le altre barche della flotta – che ha fin da subito premiato le prestazioni della barca più grande, il Maxi di 100’ Arca SGR dello skipper triestino Furio Benussi (affiancato al timone dal fratello Gabriele), primo al passaggio della boa di Marina di Pisa e vincitore quindi della prima coppa in palio, il Trofeo Porto di Pisa.

Dopo aver percorso circa 30 miglia, Arca SGR è sempre in testa alla flotta, seguito da Nice di Ice Yachts/Malgara, Cippa LippaX di Guido Paolo Gamucci, Atalanta II di Carlo Puri Negri e Durlindana di Giancarlo Gianni.

Tutta la flotta è in navigazione verso l’isola d’Elba, seguiranno i passaggi a Pianosa, alle Formiche di Grosseto, la risalita verso il canale di Piombino, il doppiaggio dell’isolotto di Cerboli e infine il consueto arrivo al Marina di Punta Ala dopo aver doppiato lo Sparviero, con le prime barche attese sul traguardo domani mattina, in orario variabile a seconda delle condizioni meteo.

Sempre a Punta Ala, domenica pomeriggio, tutti gli equipaggi si ritroveranno al Marina per la premiazione in piazzetta e il successivo, attesissimo Dinner Party, classica chiusura in grande stile negli spazi all’aperto dello Yacht Club Punta Ala.

Organizzata da un Comitato formato dallo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Yacht Club Punta Ala e Yacht Club Livorno, con il supporto del main sponsor Cetilar®, brand della casa farmaceutica PharmaNutra, e dei partner CrewPro, HRX, Millemetri, Benetti, Namira, Tosolini e Porto di Livorno 2000, la 151 Miglia-Trofeo Cetilar è tappa del Campionato Italiano Offshore, dell’IMA Mediterranean Maxi Offshore Challenge e del Trofeo Arcipelago Toscano.

