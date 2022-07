9° Dan di Karate per il maestro Alessandro Fasulo

Consegnato il prestigioso diploma di 9° Dan di karate al livornese Fasulo in occasione del 60esimo anniversario di partica delle Arti Marziali. Il diploma è unico a livello nazionale e pochi altri in ambito internazionale

In occasione del 60° anno di pratica delle Arti Marziali del Maestro Alessandro Fasulo, il presidente nazionale del Csen (Centro Sportivo Nazionale), primo Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni, professor Francesco Proietti, è venuto a Livorno insieme al Coordinatore Nazionale del settore Karate e Consigliere Nazionale del Coni Delia Piralli per consegnargli il prestigioso diploma di 9° Dan di Karate, unico a livello nazionale e pochi in ambito internazionale.

Il vice coordinatore nazionale settore karate Csen M° Alessandro Fasulo, è stato premiato per i suoi successi nei sessant’anni di attività, sia come atleta, che come maestro e dirigente CSEN.

Capitano degli Azzurri al 1° Campionato del Mondo di Tokio, in totale il M° Fasulo conta 11 presenze in gare Internazionali 4 Campionati d’Europa, 2 volte Campione Italiano e vincitore di una Coppa Italia. Un numero notevole di medaglie 10 d’oro 4 argento 3 bronzo Maestro di Judo Diplomato all’accademia Nazionale di Roma Augusto Ceracchini, M° di JU JITSU Insegnante Tecnico di Kendo Responsabile Nazionale Autodifesa di Polizia CSEN, Consigliere dei Delegati Nazionali CSEN, Presidente del Comitato Provinciale CSEN di Livorno Responsabile Arti Marziali della Regione Toscana, attualmente è direttore tecnico e insegnante di Karate all’Accademia dello Sport di Livorno.

Erano presenti il presidente Regionale Michele Flavino e i presidenti Provinciali della Toscana: Tamara Carli, Romani Paolo, Paola Labrini, Peruzzi Marco, Pernazza Alessio e Gabriele Fasulo, Andrea D’Agata, i maestri Triglia Carmelo, Castellucci Fabio Magnelli Alessio e il collaboratore Miotto Daniele.

