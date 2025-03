A Candia brillano i giovani canottieri del GS VVF Tomei

Prima uscita stagionale importante per il canottaggio giovanile e per quello pararowing a Candia, nel Canavese ad una trentina di chilometri da Torino, dove sabato 22 e domenica 23 si e svolto il primo Meeting Nazionale Nord di canottaggio

Prima uscita stagionale importante per il canottaggio giovanile e per quello pararowing a Candia, nel Canavese ad una trentina di chilometri da Torino, dove sabato 22 e domenica 23 si e svolto il primo Meeting Nazionale Nord di canottaggio. Ben 1200 giovani canottieri e pararowers si sono dati battaglia nell’omonimo lago sulla distanza di 1000 metri, dando vita a regate entusiasmanti, nonostante il clima a tratti inclemente. I giovani canottieri labronici, che in alcune regate si sono presentati per la prima volta in un palcoscenico importante, non hanno fatto mancare il loro impegno e la loro voglia di mettersi in luce conquistando cinque medaglie d’oro, una d’argento e due di bronzo. A questi importanti risultati anno contribuito anche gli atleti pararowing che dopo un lungo periodo di preparazione invernale svolto nella cantina di Scali D’Azeglio attraverso l’attività di promozione sportiva dell’Associazione Sportlandia si sono misurati in barca con ottimi risultati.

Risultati di sabato

Singolo cadetti femminile Diana Dalla Valle primo posto

Doppio cadetti Maschile Christian Lari e Mattia Vannucci 4 posto

Singolo Allievi C femminile Adele Ceccatelli primo posto

Gig a Quattro pr3 II Mix Simone dell’Omodarme, Giacomo Oliviero, Dario Cotrozzi, Taissia Impemba tim. Vittorio Pasqui quinto posto

Gig a Quattro PR3 II maschile Andrea Mantovani, Giacomo Turini, Mattia Bergamini, Maurizio Mantovani Tim. Cristiano Mantovani primo posto

Singolo 7.20 Allievi A mix Ahtena Nannucci quinto posto

Singolo 7.20 Allievi B2 femminile Noemi Lari quinto posto

Risultati di domenica

Singolo cadetti maschile Christian Lari quinto posto

Doppio cadetti femminile Adele Ceccatelli e Diana Dalla Valle terzo posto

Singolo Allievi C Maschile Mattia Vannucci quarto posto

Gig a Quattro pr3 II Mix Pietro Lunadei, Giacomo Oliviero, Dario Cotrozzi, Taissia Impemba tim. Vittorio Pasqui terzo posto

Gig a Quattro pr3 II Maschile Andrea Mantovani, Maurizio Mantovani, Mattia Bergamini, Giacomo Turini Tim. Cristiano Mantovani primo posto

Singolo 7.20 Allievi A mix Ahtena Nannetti secondo posto

Singolo 7.20 Allievi B2 femminile Noemi Lari primo posto

Condividi:

Riproduzione riservata ©