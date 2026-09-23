A Castiglioncello arriva la Blu Run

Non conosce soste il Criterium Podistico Toscano che domenica 27 settembre sarà di stanza a Castiglioncello per la sua tappa numero 20. L’appuntamento è quello con la Blu Run, disegnata su 10 km immersi nella pineta

Non conosce soste il Criterium Podistico Toscano che domenica 27 settembre sarà di stanza a Castiglioncello per la sua tappa numero 20. L’appuntamento è quello con la Blu Run, disegnata su 10 km immersi nella pineta. “10 KM da Correre in riva al mare” recita lo slogan della gara e definisce bene la manifestazione e il suo fascino. Un tracciato veloce ma al contempo selettivo, capace soprattutto di divertire i tanti che stanno accettando l’invito degli organizzatori.

Il tracciato è davvero straordinario: si affaccia sulla baia del Quercetano, lambisce più volte il mare e attraversa la Pineta Marradi, con la gara che avrà tutti i servizi presso il Tennis Club di Castiglioncello proprio in zona. La partenza sarà invece da piazza della Vittoria, con lo start fissato per le ore 9:30. Insieme alla prova competitiva è prevista anche la Family Run, allestita su 5 km.

Per partecipare l’iscrizione per la competitiva è di 12 euro per gli iscritti al circuito, 14 per gli altri. Chi provvederà il giorno di gara dovrà versare 15 euro. Per la non competitiva il costo è di 5 euro. Garantiti tutti i servizi compreso deposito borse custodito e docce presso i locali del Tennis Club. Alle 11:30 inizieranno le premiazioni, sono previsti ben 100 premi fra tutte le categorie…

Per informazioni: Pro Loco Castiglioncello, [email protected]

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