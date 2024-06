A Livorno 600 studenti da tutta la Regione per i Giochi della gioventù

Lunedì 3 giugno al campo scuola Renato Martelli in via dei Pensieri tornano i “Giochi della gioventù”, il percorso didattico ludico motorio sperimentale promosso dal Ministero dell’istruzione e del merito MIM.

La manifestazione coinvolgerà circa 600 studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria di tutte le province toscane (due scuole per ogni provincia). Alla giornata interverranno il direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia, il dirigente dell’Ufficio scolastico Ambito Territoriale di Livorno Andrea Simonetti, il delegato provinciale CONI di Livorno Gianni Giannone e il sindaco di Livorno.

“Livorno è stata scelta per la grande sinergia istituzionale registrata tra Ufficio scolastico regionale, Comune e Coni – ha commentato il coordinatore regionale educazione fisica-motoria-sportiva dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana Roberta Michelini – abbiamo collaborato con entusiasmo per l’organizzazione di questa manifestazione, che verrà proiettata a Montecitorio il 5 giugno, perché siamo una delle Regioni scelte dal Ministero per documentare la nuova edizione dei Giochi della gioventù”.

“La nostra città è all’avanguardia dal punto di vista organizzativo e delle strutture sportive – ha commentato il delegato provinciale CONI Gianni Giannone – e siamo felici di ospitare un’iniziativa che coinvolge le scuole di tutta la Toscana”.

I “Giochi della Gioventù, nati nel 1969 da un’idea del dirigente sportivo e avvocato Giulio Onesti, tornano dopo anni di stop in una nuova veste su iniziativa congiunta di sei Ministeri (Istruzione e merito; Sport e Giovani; Salute; Agricoltura, sovranità alimentare e foreste; Ambiente e sicurezza energetica; Disabilità), che hanno sottoscritto un’intesa in cui si riconosce il valore culturale, educativo, sociale, inclusivo e di prevenzione dell’attività motoria.

Nell’edizione 2024 dei “Giochi della gioventù” si sottolinea quindi l’importanza della formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, ma si introducono anche i temi dell’inclusività, con la proposta di giochi cooperativi, e della sostenibilità ambientale, con la “staffetta ecologica” sulla raccolta differenziata.

“Gli scenari di questa giornata – conclude Michelini – sono stati identificati a partire dalle Indicazioni Nazionali per l’Educazione Motoria nella Scuola Primaria. L’obiettivo è stimolare le dimensioni individuali e collettive dei partecipanti, la parte affettiva e cognitiva, ma anche la dimensione dell’efficienza motoria e delle abilità coordinative, spingendo i ragazzi e le ragazze partecipanti a cooperare, sostenere, inventare e muoversi in sicurezza all’interno di un contesto organizzato dove giochi tradizionali, di abilità, a circuito e di sfida saranno il mezzo per provocare positivamente i partecipanti”.

Nella gestione dell’evento interverranno anche la Polizia Municipale, la Protezione civile e alcune classi dell’Istituto “Vespucci” e della sezione sportiva del Liceo Scientifico “Enriques” nell’abito dei progetti di PTCO.

Programma:

Ore 09:15 Arrivo rappresentative scolastiche delle province toscane

Ore 10:00 Cerimonia di apertura

Ore 10:15 Simbolico giro di campo dei bambini e posizionamento sulle varie postazioni

Ore 10:45 Inizio giochi

Ore 12:30 Cerimonia di chiusura e premiazione

