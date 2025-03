A2 Femminile. Il Jolly riprende la marcia: espugnata Torino

Un altro piccolo passo verso i play off per le labroniche, il grande obiettivo stagionale. Coach Angiolini: "Non era un campo semplice, dunque il successo è davvero significativo"

Una bella vittoria, non facile, che va oltre le apparenze. Il Jolly Acli Basket Livorno espugna il campo delle Torino Teen (58-74), e torna ad assaporare il dolce gusto dei due punti guadagnati. Gara portata a casa con autorità, sempre avanti nel punteggio, in costante controllo, ma col brivido finale. Sopra di quattro al termine del primo quarto, di quindici all’intervallo (22-37) e di undici quando attacca l’ultimo tempino, la squadra di Angiolini subisce il disperato tentativo di rientro delle locali, che, sospinte da una fiammata di Giacomelli, si riportano a meno quattro (56-60) e cominciano a credere in un clamoroso ribaltone. Ma la freddezza inesorabile di Miccio (tripla del 56-63) spacca definitivamente le speranze locali; e il resto lo fanno la classe di Botteghi (decisamente mvp del match), una giocata da applausi sviluppata sull’asse Wojtala – Okodugha (tornata su buoni livelli), ma soprattutto un finale determinato, un parziale tremendo di 2-14, senza sbavature, tutte unite verso il traguardo, in un frangente in cui sarebbe stato possibile sfaldarsi o crollare mentalmente. Un altro piccolo passo verso i play off per le labroniche, il grande obiettivo stagionale.

Le parole di coach Walter Angiolini- “Non era un campo semplice, dunque il successo è davvero significativo. Noi meglio nel primo tempo, specie dal punto di vista difensivo, avendo concesso soltanto 22 punti. Nel secondo abbiamo permesso un po’ troppo, qualche leggerezza di troppo che ha consentito a Torino di rientrare. Ma una cosa positiva c’è stata: nel momento di difficoltà, siamo rimaste lucide, tornando a segnare con continuità, archiviando di fatto la partita. Ci prendiamo la vittoria, l’autorità con la quale l’abbiamo conquistata. Ma dobbiamo cercare di far meglio nelle fasi della partita dove, ripeto, concediamo qualcosa di troppo”.

Il tabellino: Wojtala 6, Ceccarini 9, Sassetti, Georgieva 10, Orsini 7, Miccio 11, Botteghi 20, Sayed Tawfik, Okodugha 11, Evangelista. All Angiolini.

