Accademia dello Sport, ottimo risultato alle qualifiche regionali di karate

Accompagnati dal tecnico Alessio Magnelli i due atleti Federico Picchiotti e Andrea Bonacci hanno ben figurato con un’ottima prova sul tatami di gara

L’Accademia dello Sport Livorno dei maestri Carmelo Triglia e Alessio Magnelli era presente con due atleti che ambivano alla qualifica alle finali nazionali di categoria.

Ottima la prova di Federico Picchiotti nella categoria -47kg che si laurea vice campione regionale senza subire alcun punto. Federico conduce due buoni incontri gestiti con padronanza e ottima tecnica pareggiando il primo, poi perso al giudizio arbitrale, e vincendo bene il secondo, approdando alle finali del Campionato italiano che saranno ad Ostia (Roma) ad Aprile.

Sfortunata la gara di Andrea Bonacci, che trova subito l’ostico atleta di Montevarchi che lo porta ai recuperi ed alla finale per il terzo posto. Finale ampiamente alla portata dell’atleta labronico che, però, viene squalificato per un contatto che costringe l’avversario di Follonica all’abbandono, annullando le speranze di approdare alle finali nazionali.

Prossimo appuntamento Internazionale per gli atleti labronici la trasferta a Samobor (Croazia) per il Grand Prix del prossimo weekend.