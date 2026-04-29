Accademia dello Sport, pioggia di medaglie al Nazionale Csen

A Pescara gli atleti livornesi brillano tra ori, argenti e bronzi in una competizione con oltre duemila partecipanti. Buone indicazioni anche dal fronte internazionale con Magnelli impegnato in Spagna

L’Accademia dello Sport karate torna dal Campionato Nazionale Csen di Pescara da assoluta protagonista.

Sono 4 le medaglie d’oro, 5 d’argento e 6 di bronzo, oltre a numerosi piazzamenti di prestigio, conquistate dagli atleti seguiti dai tecnici Alessio Magnelli, Carmelo Triglia, Claudio Giuliani, Mauro Casadei e dal presidente Fesam Maurizio Mazza.

Una competizione di altissimo livello, che ha visto la partecipazione di oltre 100 società e 2345 atleti provenienti da tutta Italia.

Gli ori

Primo posto per Geremia Agrusa nel percorso Under 8, per Mirko Agrusa nel kata Master cinture verdi/blu, per Thomas Gentilini nel kumite cadetti -70 kg verdi/blu e per Nicole Ruotolo nel kumite Under 12 -55 kg cinture marroni.

Gli argenti

Medaglia d’argento per Geremia Agrusa nel kata e palloncino Under 8, Leonardo Magnelli nei cadetti -63 kg marroni/nere, Emma Missiroli nel kata cadetti verdi/blu e Nicolas Pietroni nel kumite cadetti -55 kg marroni/nere.

I bronzi e gli altri piazzamenti

Sul podio anche Enea Agrusa (kumite Under 12 -33 kg cintura blu), Cristian Broccoli (kumite junior -86 kg verdi/blu), Leonardo Mercatali (kumite cadetti -47 kg verdi/blu), Daniela Parlanti (kata Master marroni/nere) e ancora Nicole Ruotolo nel kata Under 12 marroni.

Sfiora invece il podio Nicola Guelfi, quinto nel kumite -75 kg senior marroni/nere dopo aver perso la finale per il terzo posto.

Buone anche le prove di Cristel Battistini, Alessandro Ferrari, Emily Pietroni e Giulia Tisaianu.

Gli atleti sono stati seguiti a Pescara anche dai collaboratori Mirko Agrusa e Nicolas Guelfi.

L’esperienza internazionale

In contemporanea, Emanuele Magnelli era impegnato con la delegazione sammarinese guidata dal presidente Maurizio Mazza nella tappa spagnola della Coppa del Mondo WKF Serie A di La Coruña.

Magnelli, nella categoria +84 kg, ha trovato subito un avversario di altissimo livello, l’egiziano Mohamed Elhassan, recente vincitore della tappa di Roma. Il livornese ha ceduto 0-3 al termine di un incontro comunque combattuto, senza poi essere recuperato nel tabellone.

La squadra sammarinese è stata seguita in gara dal tecnico livornese dell’Accademia dello Sport Alessio Magnelli.

Condividi:

Riproduzione riservata ©