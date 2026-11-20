Accademia Scherma Livorno protagonista sulle pedane internazionali e nazionali

Dai successi internazionali di Filippo Macchi e Edoardo Luperi alle buone prove degli altri atleti amaranto: spicca anche la qualificazione di Lucrezia Menici alla prossima gara nazionale

Si è concluso un weekend molto intenso per l’Accademia Scherma Livorno che ha visto molti dei suoi ragazzi e ragazze scendere in pedana sia in campo internazionale che in quello nazionale. Nel primo è stato il caso dei fiorettisti e delle fiorettiste impegnati a Plovdiv, in Bulgaria, in Coppa del Mondo. Sono stati protagonisti di buone prove sia Daniella Tang e Olga Calissi nel femminile sia Samuel Robson e Sean Ho nel maschile, mentre a distinguersi sono stati i soliti Edoardo Luperi e Filippo Macchi. Il primo, dopo un ottimo primo giorno in cui è riuscito a qualificarsi al tabellone principale, ha sfiorato i migliori 16, mentre il secondo è uscito per una sola stoccata per 15-14 contro il giapponese Matsuyama raggiungendo comunque un ottimo 9° posto. Non è finita qui perché è stato nel giorno della gara a squadre che Filippo e i suoi compagni di squadra hanno dato il meglio di loro vincendo in finale contro la Russia per 45-27 e conquistando così l’oro.

Spostandosi più vicino all’Italia, più precisamente a Berna, in Svizzera, a scendere pedana per una gara di Coppa del Mondo di spada maschile è stato il giovanissimo Cristiano Sena, neo-tesserato delle Fiamme Oro, che, a causa della sconfitta per 15-10 contro l’olandese Van Nunen, si è fermato a un passo dal raggiungere il tabellone principale ed essere così tra i migliori 64 della gara.

Infine in campo nazionale sono andate in scena le qualificazioni zonali Assoluti di fioretto che hanno visto buone prestazioni da parte di Matteo Pupilli, Samuele Rossi, Leonardo Maggini, Leonardo Menici, Luca Bellani, Mia Mazzoni, Carlotta Coli e Lucrezia Menici con quest’ultima in particolare che, grazie a un importantissimo 11° posto, è anche riuscita a conquistare la qualificazione alla prossima gara nazionale

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