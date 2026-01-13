Accademia Scherma Livorno, weekend da protagonista tra Italia e Coppa del Mondo

È andato in archivio un altro bel weekend di scherma per i ragazzi dell’Accademia della Scherma Livorno, protagonisti tra le qualificazioni alla prossima Nazionale Assoluti e le gare internazionali di Coppa del Mondo

È andato in archivio un altro bel weekend di scherma per i ragazzi dell’Accademia della Scherma Livorno, protagonisti tra le qualificazioni alla prossima Nazionale Assoluti e le gare internazionali di Coppa del Mondo.

A Veroli, nella “Zona 2”, sono arrivati risultati importanti: nel fioretto femminile ha conquistato il pass per la prossima gara nazionale Carlotta Coli (sez. giovanile Fiamme Oro), capace di chiudere con un’ottima top 16. In quello maschile qualificazione anche per Matteo Pupilli (sez. giovanile Fiamme Oro). Buona prova pure per Leonardo Maggini, Alessandro Biondi, Samuele Rossi e Luca Bellani (sez. giovanile Fiamme Oro), tutti protagonisti di prestazioni convincenti.

Nella “Zona 1” di Bolzano, invece, sono scesi in pedana Lucrezia Menici, Caterina Biondi e Leonardo Menici, che hanno disputato una gara positiva, confermando la crescita del settore giovanile.

In campo internazionale sono arrivate soddisfazioni sia per gli atleti sia per i maestri. Marco Vannini ha infatti seguito nuovamente, come tecnico di staff, la Nazionale italiana maschile di fioretto nella prova di Coppa del Mondo di Parigi. Al suo fianco Filippo Macchi ha centrato un brillante 7° posto. Stop alle dirette preliminari, invece, per Edoardo Luperi e Samuel Robson, con quest’ultimo seguito a fondo pedana dal maestro Dario Finetti.

Infine, bella esperienza anche per Daniella Tang, che nel fioretto è scesa in pedana a Hong Kong nella Coppa del Mondo Assoluti, chiudendo la sua gara alle dirette preliminari ma arricchendo il proprio percorso con un’importante esperienza internazionale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©