Accordo tra Circolo Giovanile Atletica Costa Etrusca e Libertas Unicusano Livorno

Importante accordo tra il Circolo Giovanile Atletica Costa Etrusca e Libertas Unicusano Livorno che nella stagione 2024 vedranno unite le squadre allieve al fine di migliorare la soddisfazione di ciascuna atleta

Importante accordo tra il Circolo Giovanile Atletica Costa Etrusca e Libertas Unicusano Livorno che nella stagione 2024 vedranno unite le squadre allieve al fine di migliorare la soddisfazione di ciascuna atleta e per consentire una buona partecipazione al Campionato di Società allieve. Le atlete vestiranno la maglia della Atletica Costa Etrusca a dimostrazione della ferma volontà di creare qualcosa di importante sulla nostra provincia in prospettiva futura.

Sarà inoltre possibile, in base ai risultati ottenuti da queste giovani atlete, il prestito giornaliero per le finali del Campionato di Società assoluto di serie A con la squadra della Libertas Unicusano Livorno, una vetrina importante per queste giovani atlete.

Soddisfazione nell’ambiente dell’atletica leggera grazie al lavoro portato avanti dal direttore sportivo della Libertas Unicusano Livorno, Antonio Caprai e dalla presidente Sonia Falchetti e dal direttore tecnico Simone Francalacci della Atletica Costa Etrusca, società sportiva leader sulla costa della nostra provincia.

