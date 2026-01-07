Addio a Vittorio Vece, storico allenatore e professore dell’Enriques

Foto tratta dal profilo Facebook dell'Atletica Unicusano Libertas Livorno

Una notizia che colpisce profondamente il mondo sportivo livornese: è scomparso Vittorio Vece, allenatore per tanti anni e figura di riferimento per intere generazioni di atleti. Per anni insegnante al liceo di via della Bassata. I funerali si svolgeranno giovedì 8 gennaio, alle 16.30 alla camera mortuaria dell’ospedale

Una notizia che colpisce profondamente il mondo sportivo livornese: è scomparso Vittorio Vece, allenatore per tanti anni e figura di riferimento per intere generazioni di atleti. A darne notizia la pagina social dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno.

“Sotto la sua guida tecnica – si legge nella nota di commiato – sono cresciuti sportivi del calibro di Mattia Contini, Giacomo Belli, Daniela Galeotti ed Edoardo Pasquale, solo per citarne alcuni, ma numerosissimi sono stati gli atleti che hanno beneficiato del suo lavoro e della sua competenza. Per anni insegnante di educazione fisica al Liceo Enriques, Vece aveva ricoperto anche il ruolo di responsabile regionale della Federazione per i salti in elevazione, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo della disciplina. Dopo la scomparsa della moglie si era ritirato a vita privata, seguito con affetto dalle due figlie. La società amaranto, con il presidente Gianni Giannone, esprime la propria vicinanza alle figlie e a tutti i familiari in questo momento di profondo dolore”.

I funerali si svolgeranno giovedì 8 gennaio, alle 16.30 alla camera mortuaria dell’ospedale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©