Ai Campionati Provinciali di Maliseti bene le pattinatrici della Rosa e della Stella

Si sono svolti a Maliseti (Prato) i campionati provinciali di tutte le province della Toscana, per gli esercizi obbligatori. Le pattinatrici e pattinatori della Regione hanno gareggiato insieme, categoria per categoria, poi è stata redatta la classifica per Provincia.

La cosa è stata accettata con benevolenza dagli atleti e dagli allenatori, perché ha permesso già in questa fase una valutazione del livello tecnico tra gli atleti. Quelli di Livorno contenti delle loro prestazioni nei primi posti a livello regionale.

Ecco lee classifiche Provinciali così come vuole il regolamento.

Categoria Giovanissimi A primo posto per Beatrice Nannipieri)La Rosa)

Categoria Giovanissimi B primo posto per Gemma Bastrei (La Rosa)

Categoria Esordienti A Primo posto per Noemi Giommi (La Rosa)

Categoria Allievi B Primo posto per Nina Succi (La Stella)2 posto per Anna Grossi(La Stella)

Categoria Cadetti Primo posto per Mya Balloni(La Rosa) 2 posto per Asia Giommi (La Rosa) 3 posto per Viola Menicagli (La Stella)

Categoria Divisione Nazionale D Primo posto per Martina Puliti (La Stella)

Categorias Divisione nazionale c Primo posto per Giorgia Puliti (La Stella)

Categoria Divisione nazionale A Primo posto per Azzurra Allegranti (La Rosa)2 posto per Anna Pisano (La Rosa) 3 posto per Lara Pennocchia (La Stella) Categoria Esordienti Regionali B Primo posto per Noemi Burini(La Rosa)2 posto per Giorgia Faraoni(La Rosa).

