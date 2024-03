Akern Libertas-Avellino 59-58 (40′)

Smaltito il dispiacere per la sconfitta nella finale di Coppa Italia, la Akern Libertas è pronto per tuffarsi di nuovo nel clima del campionato. Al PalaMacchia arriva un brutto cliente: la Del Fes Avellino, squadra costruita per vincere il campionato ed ora alla caccia del quarto posto dopo una stagione in chiaroscuro. Lo scuro, però sembra essere alle spalle della squadra di Coach Crotti che ha vinto le ultime quattro partitr in trasferta, compresa quella sul campo di Herons Montecatini. I Lupi d’Irpinia sono fisicamente strutturati (di pensi ai 208 cm dei Matias Bortolim quasi 14 punti e oltre 8 rimbalzi di media) e anche leggeri con i piccoli Santucci e Vasl (entrambi al di sopra del 50% nei tiri da due). Attenzione poi a Chinellato che a ottobre lasciò Omegna proprio per accasarsi con i biancoverdi. La Libertas dovrà trasformare in concentrazione feroce la delusione della sconfitta di domenica scorsa al PalaTiziano. Sarà ancora una volta assente Jacopo Lucarelli, ancora alle prese con il fastidio al ginocchio uscito malconcio dalla trasferta del 10 marzo sul campo di Fiorenzuola.

