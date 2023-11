Akern Libertas-Bees: le pagelle. Saccaggi è Mr. Bombastic, Ricci is on fire! Tozzi si legge qualità

Nella prima foto Antonello "Amos" Ricci. Nella seconda immagine la GregMania sugli spalti. Foto di Giulia Bellaveglia

In campo sembra tutto facile per Fantoni e compagni. Ricci is on fire, Tozzi è qualità allo stato puro, Bargnesi torna a macinare gioco, Williams mette a segno 7 assist e Saccaggi indossa nuovamente i panni di Sacca-Bomb

di Giacomo Niccolini

La Akern Libertas vola sulle ali della sesta sinfonia. Sei vittorie consecutive proiettano gli amaranto al secondo posto in classifica forti dei loro 16 punti guadagnati in 11 partite giocate che consento di superare anche i cugini biancoblu reduci da un passo falso sul parquet della Gema Montecatini. In campo sembra tutto facile per Fantoni e compagni. Ricci is on fire, Tozzi e Allinei è un piacere vederli giocare e segnare, Bargnesi torna a macinare gioco e Saccaggi indossa nuovamente i panni di Sacca-Bomb!

Ecco le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per il team che, nella giornata in corso, gioca il match tra le mura amiche.

Saccaggi 7,5 – Trova una cabina telefonica a bordo parquet e ci si tuffa come Clark Kent. Dopo poco esce fuori con il pugno verso il cielo e con indosso il mantello del super eroe che tutti i tifosi sognavano di rivedere. Non è l’eroe che ci meritiamo ma quello di cui abbiamo bisogno, recita un ormai storico passo di Batman il Ritorno. Saccaggi non è un uomo pipistrello ma un uomo-bomba o una bomba d’uomo e sul ritorno in stile Gotham City beh che dire… is back! Cento per cento dal campo con tre siluri dalla linea dei 6,75 che infiammano gli spalti e affondano la portaerei avversaria. E mentre le Api di Fiorenzuola annaspano nel salmastro lui fuma il sigaro della vittoria dall’alto del suo promontorio. E come Jhon Hannibal Smith recita il suo adagio: ADORO I PIANI BEN RIUSCITI!

Ricci 8 – Ma quanti sono? Ah no è solo uno ma vale per due o tre minimo. Antonello detto Amos rispolvera dall’armadio l’armatura dorata di Pegasus dei Cavalieri dello Zodiaco e brilla forse come non ha mai brillato questa stagione. Le sue percentuali sono da doccia fredda a Ferragosto, sono la coperta calda sul divano davanti al camino quando fuori nevica, sono il pandoro inzuppato nel mascarpone a Natale e il tagliolino sullo scoglio con un Franciacorta vista mare: 6/8 da 2 2/3 dalla lunga. Ne segna 18, è top scorer. La Libertas dilaga. Manca un mese a Natale. E lui è il regalo più bello da scartare sotto l’albero per i tifosi LL. PACCO REGALO

Williams 6,5 – Eppur si muove. Disse Galileo Galilei davanti al tribunale dell’Inquisizione quando lo accusarono di eliocentrismo. Beh in tanti hanno accusato i tifosi libertassini di essere Leon-centrici con tanto di magliette e cover per i cellulari, bandiera, striscioni, mutande e costumi da bagno con facce di Leone stampata sopra color arancione-Olanda e numeri 5 a profusione. A distanza di un paio di mesi si può dire: eppur si muove! Sette assist, una bomba messa a segno (rara perla messa fino ad ora a registro dall’olandese, forse la terza in totale), una palla recuperata e due rimbalzi. Il Leone mette il muso fuori dalla tana. PROVE TECNICHE DI RUGGITO

Fratto 6,5 – Alla fine si mette in fila anche lui con il resto della ciurma trionfante e con l’alloro in testa per mettere l’impronta sulla Walk Of Fame della partita, una vera a propria parata in discesa per la banda amaranto che, specialmente dal terzo quarto in poi, mettono il pilota automatico verso la sesta di fila. Fratto vince oggi la nomination come miglior attore non protagonista con i suoi 7 punti, 5 rimbalzi e 3 assist. E come nella battaglia dei 300 recita la parte degli Arcadi che, dalle retrovie, spuntano fuori inaspettati e silenti sugli increduli persiani. CREA UNA MAGNIFICA CONFUSIONE

Fantoni 6 – The Old Boy di Dylandogghiana memoria a ‘sto giro si mette in disparte e gode della sua Libertas che banchetta con il miele delle Api di Fiorenzuola. Apparecchia, mette il vino nei calici, prepara la sala, sceglie bene la playlist con musica di Spotify ad hoc, quella chill out intitolata “Ampia vittoria casalinga”, e preme play. Poi si adagia sul divano, si gusta il whiskey on the rock e guarda quanto di buono preparato. In una serata scoppiettante è il drink della staffa. È la carezza della buonanotte. Quella sicura. Che non manca mai. GOOD NIGHT AND GOOD LUCK

Buca 6 – Una serata un po’ in sordina per il lungo amaranto. Quattro punti tutti messi a segno nel secondo quarto e poco altro. Anche se è sempre la torre-faro là sotto nel pitturato e la sua presenza si nota, si sente, si tocca. Ingombrante al punto giusto per gli avversari è sempre difficile arginare i suoi 216 centimetri. Alla fine la Libertas vede la pista libera e chide di atterrare. E Buca dà il suo roger. TORRE DI CONTROLLO

Tozzi 7,5 – Ci dispiace per tutti gli amanti del Black Friday ma qui, in questo ragazzo, non c’è niente a saldo ma tutto a prezzo pieno: qualità non a sconto e tutta in vetrina. Autore di una prestazione di classem, con giocate da cineteca sotto canestro, si concede il lusso di bagnarsi dell’onda calda del Pala”Amaranto”Macchia che lo travolge dopo una bomba che vale oro. Indici in su verso il cielo e un tabellone che non può fare a meno dei suoi 13 punti. Lo score personale fa registrare anche 8 (otto!) rimba personali. Piccola pecca il 4/8 dai liberi che in una serata di scialla e +19 finale, per fortuna, non pesa. E alla fine come canta il suo omonimo cantante la Libertas gli dedica una canzone. SE NON AVESSI TE

Bargnesi 6,5 – Torna a macinare gioco e a segnare. Il furetto amaranto serve 4 assist e imbecca spesso il Bianconiglio appena uscito dalla tana là sotto canestro pronto a segnare. Alla ricerca della bomba perduta però ritrova autorità in cabina di regia. Si siede sulla regista, prende il megafono in mano e chiama l’azione. CIACK SI GIRA

Balestri SV – Giusto il tempo dell’esordio. Giusto due minuti che gli valgono la prospettiva dal campo. Giusto il tempo di vedere il pubblico saltare di gioia per la vittoria che vale il secondo posto. L’UNDICESIMO UOMO

Lucarelli 6 – Ha il merito di creare scompiglio nella difesa avversaria con la sua fisicità subendo 3 falli. Non ritrova però il feeling con la tripla registrando uno 0/2 dalla lunga. Si mette al servizio della squadra mettendosi in piedi sui pedali e passando la borraccia quando serve. GREGARIO

Allinei 6,5 – Mentre sugli spalti impazza la GregMania con tanto di cartelloni e parrucche con i riccioli, sul parquet il Telespalla Bob amaranto mette la quinta nell’ultimo quarto registrando tutti i suoi 9 punti a referto nei primi cinque minuti dell’ultima frazione. Si sveglia tardi dal letargo, è vero, ma quando lo fa conviene che tutto lo Yellowstone Park si metta in salvo. UN QUARTO DA LEONI

Andreazza 8 – Sembra aver trovato definitivamente il libretto delle istruzioni di questo complicato gioco che adesso fa girare alla perfezione. Spalma al meglio la rotazione su dieci uomini (stasera regala anche la passerella a Balestri) e raccoglie i frutti del lavoro duro settimanale. Si mette sul podio, prende la bacchetta in mano e dirige l’orchestra per la sua seta sinfonia. ZUBIN METHA

