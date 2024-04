Akern Libertas, che fatica! Superato dopo un overtime lo scoglio Sant’Antimo (78-86)

Adesso gli amaranto sono secondi avendo superato anche Herons Montecatini. Prossimo impegno datato 14 aprile (palla a due alle 18) in trasferta (la terza in una settimana) a Legnano

Una faticaccia. La Libertas non riesce ad approfittare di una Sant’Antimo decimata, priva dei due centri titolari Kamperidis e Quarisa e pure di Colussa, e soffre fino supplementare per strappare i due punti. E dire che nei primi due quarti sembrava tutto facile: vantaggi cospicui (7-20, 21-36), ma anche la sensazione che la partita rimanesse aperta. Tutto questo nonostante il divario, nonostante i rimbalzi fossero quasi tutti libertassini.

Brava Sant’Antimo a ingolfare il pitturato e a battezzare gli esterni amaranto a cui la mira ha fatto difetto. Così, pasticciando, perdendo palloni e sbagliando tiri aperti, è normale che gli avversari – seppur senza rotazioni – finiscano per capire che il diavolo non è brutto come viene dipinto e inizino a crederci. E così è stato. Arrivata all’intervallo lungo sul +13 (25-38) anziché – con un pizzico di attenzione – sul +20, la Akern si è complicata la vita nei secondi due quarti. Da 25-40 PSA è arrivata a 40-42, poi da 48-59 a 58-59 e da lì è stato un terribile corpo a corpo. A 16” dalla fine dei regolamentari c’è stato spazio per un doppio antisportivo a Ricci e Gallo. Entrambi hanno fatto 1 su 2 ai liberi e hanno fissato il punteggio sul 69-71. Lo stesso Gallo sulla rimessa successiva ha impattato a quota 71 e quasi sulla sirena, Saccaggi ha fallito il canestro della vittoria mandando tutti al supplementare. Qui c’è stata la grande paura quando Mennella ha infilato la tripla del +1 PSA (74-73) a cui ha risposto subito Bargnesi (74-76). A quel punto Sant’Antimo è crollata e la Libertas ha portato a casa due punti fondamentali per la propria classifica. Adesso gli amaranto sono secondi avendo superato anche Herons Montecatini.

Prossimo impegno datato 14 aprile (palla a due alle 18) in trasferta (la terza in una settimana) a Legnano.

