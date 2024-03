Akern Libertas-Herons 74-59, amaranto secondi! Ribaltata la differenza canestri

Reduce dalla brutta sconfitta di Piacenza, la Libertas chiude la settimana da tre partita in sei giorni affrontando al PalaMacchia Herons Montecatini nel remake della finale di Coppa Italia del 17 marzo. La Akern si presenta con le rotazioni ridotte all’osso per il grave infortuni occorso a Diego Terenzi mercoledì sera al PalaBakery dove il giocatore proveniente da Vicenza si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Inizio scoppiettante di Allinei che con una bomba e un canestro dalla media mette le cose subito in chiaro: 5-0 dopo due minuti di gioco. Ritmi altissimi. Fantoni canestro e fallo per l’8 a 5. Radunic seconda bomba per lui e pareggi ai conti: 10-10 dopo 6 minuti di gioco. Benites per Herons firma il primo vantaggio per i termali: 10-12. Ricci tripla del 16-12! Partita molto fisica e intensa. Alla tripla di Ricci risponde la tripla di Giancarli e il tap-in sulla successiva azione offensiva del solito Radunic: 16-17. Il primo quarto termina sul punteggio di 17 pari. Partita emozionante e in perfetto equilibrio fino a questo momento.

Secondo quarto che si apre con la bomba di Bargnesi che porta avanti la Libertas subito ripresa e superata da Herons. Canestro di Bargnesi convalidato dopo molto discutere sul campo e sugli spalti. Saccaggi firma il nuovo vantaggio 24-22. Benites firma il massimo vantaggio per i termali subito aumentato da Natali: 24-31 al 15′. Bargnesi tripla che accorcia: 27-31. Bel gioco sotto canestro fra Fantoni e Fratto che riporta a distanza la Akern ricacciata a meno cinque dalla bomoba del solito Radunic: 29-34. Williams si sveglia dal torpore e mette i suoi primi due punti con una bella penetrazione e appoggio a canestro. Sull’altro fronte Herons allunga: 33-38 quando manca due al termine del secondo quarto. Tozzi tripla: 37-40!

Stoppone di Buca a pochi secondi dalla sirena. Sul rovesciamento di fronte Tozzi si guadagna la lunetta a 7” dall’intervallo. Ne mette uno su 2 e finisce il secondo quarto sul 38 a 40.

Terzo quarto che si apre all’insegna del tiro dalla lunga. Ricci dai 6,75 e poi in penetrazione. Ricci scatenato anche in difesa dove è in ogni dove: 48-47. Tozzi bomba del +4: 54-50. E’ ancora Tozzi che con coraggio si butta dentro e costringe al fallo la difesa avversaria. In lunetta ne mette 2: 58-54 a due al termine del terzo quarto. Finisce con questo punteggio la terza frazione.

Ultimo quarto. Montecatini 3 falli dopo un minuto e mezzo. Bargnesi bomba del massimo vantaggio Libertas: 61-54. Triplaaaaaaaa di Williams!!! Massimo vantaggio 64-54. E ancora Bargnesi; 66-54. Allungo Libertas: 66-54. Tozzi si prende uno sfondamento. La Akern conduce ancora 68-54 al 35′. Fantoni subisce il nono fallo! Herons in palla: +15 Akern!!!

Ricci firma il +17: 71-54!

Finisce 74 a 59: gli amaranto ribaltano la differenza canestri e sono secondi in classifica!

