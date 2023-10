Akern Libertas, le pagelle. Bentornati Sacca-Bomb e Bargnesi! Top Tozzi, sorpresa Buca

Saccaggi, uno dei protagonisti della giornata di oggi, un una foto di Giulia Bellaveglia

La Akern Libertas Livorno torna a sorridere. E lo fa alla grande in un match condotto dal primo all'ultimo quarto saldamente. Si rivedono Saccaggi e Bargnesi e la differenza si sente. Buca sorprende e Tozzi delizia. Lucarelli e Ricci in ombra

di Giacomo Niccolini

La Akern Libertas Livorno torna a sorridere. E lo fa alla grande in un match condotto dal primo all’ultimo quarto saldamente. Si rivedono Saccaggi e Bargnesi e la differenza si sente. Buca sorprende e Tozzi delizia. Lucarelli in ombra. Ecco le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per il team che, nella giornata in corso, gioca il match tra le mura amiche.

Saccaggi 7,5 – Ciuf! Ciuf! E ancora… ciuf! Il dolce suono della bomba che brucia la retina è sinfonia per le orecchie dei tifosi amaranto e anche per il tabellone che grazie a lui incrementa e alimenta. Torna Sacca-Bomb, torna a graffiare. Si vede. Si sente. Mancava come il pane caldo la domenica. Mancava come il caffè e aspirina dopo un hangover. E stavolta la sbronza è tutta targata LL. IL SORRISO DELLA DOMENICA

Tozzi 8 – Sotto le plance è lui l’aspirapolvere che tira giù tutto. Sono 11 i “rimba” che finiscono nelle sue manone. Ma come Rowenta non si accontenta. E oltre a delimitare di carattere e spessore la no fly zone sotto le plance è autore di 2 assist e 8 punti d’autore. Ma la cosa bella è la faccia del gladiatore. Di quello che vuole di più. Di chi non molla. La faccia della rinascita amaranto. MASSIMO DECIMO MERIDIO

Bargnesi 7,5 – Si mette alla cattedra e torna a dettare il ritmo alla classe che diligente ascolta e segue il prof. Il passaggio alto per l’alley-oop di Dorin Buca è come un verso d’amore di Prevert su di un grattacielo fatto di vetro e cemento: pura poesia metropolitana. Due bombe nel momento clou che sono dinamite nel filone d’oro del Klondike. Il metronomo della Libertas si riaccende dopo alcune giornate di buio. E non è un caso se la squadra si illumina. THE LIGHTHOUSE

Fratto 8 – Conduce la squadra per mano in ogni fase della gara. Dalla curva cantano “picchia Fratto, picchia Fratto eh” ma lui con quella mano, come recitava Mario Brega, può esse fero o può esse piuma. Oggi ha scelto d’esse… tutti e due. Forte sotto canestro come la Guernica di Picasso, passionale come Il Bacio di Klimt, preciso dai liberi come le geometrie di Mondrian. Fratto oggi non è un giocatore di pallacanestro. E’ una galleria d’arte. METROPOLITAN MUSEUM

Williams 6 – Timidamente il Leone inizia a mettere il naso fuori dalla giungla. Qualche assist di pregio e 3 palle recuperate. Poi quando soffia forte il vento dello 0/3 dalla lunga torna alla tana. Ma piano piano il ruggito si alza dagli arbusti. Andreazza gli regala 22 minuti. E lui ripaga con una sufficienza piena. YOU’RE GONNA HEAR ME ROAR

Lucarelli 5,5 – In una serata di bollicine e abito da sera il 99 si dimentica l’invito e suona troppo tardi alla porta della Disco Paradise. Ad aprire c’è già George Clooney. Il Martini è già in fresco. Lui ha il solo merito di portare l’oliva. NO MARTINI? NO PARTY!

Ricci 5 – Una bomba, un paio d’assist e poco più in 27 minuti di gioco. Un po’ poco in una serata di gala dove Amos lascia la ribalta del palcoscenico ad altri attori. SOTTO TONO

Buca 7 – Da timido e impacciato rookie, a idolo delle folle che si arrampica sul canestro stile Donkey Kong sul grattacielo e schiaccia a due mani facendo esplodere il Palazzo. Il match finisce in un bagno di cori tributati dagli Sbandati in estasi, in flash dei selfie dei più piccoli scesi sul parquet per una foto ricordo con chi stasera ha dimostrato che i suoi centimetri possono far toccare il cielo. DORIN, IO E TE…TRE METRI SOPRA IL CIELO

Fantoni 6 (meno) – Si carica di falli nei primi minuti di gioco. Il che lo costringe a tanta panca e poco minutaggio. Esce per 5 falli come prevedibile seguendo il solco tracciato. Dal canto suo però quando c’è 9 rimbalzi li fa suoi. E alla fine la manona per il tap-in o per l’appoggio a canestro la mette sempre. Anche se la potrebbe mettere di più. HALF AND HALF

Allinei 6,5 – Mostra la faccia tosta del giovane che non deve chiedere mai. E lo fa con una penetrazione da urlo e una bomba che regala un rassicurante +18 che è federa di raso su un cuscino di rose. E il vento fresco dopo un’estate caldissima. E’ la birra ghiacciata spalmata su un tramonto rosso fuoco che solo Livorno sa regalare. FRESCHEZZA

Andreazza 6,5 – In primis interrompe il record casalingo di finire negli spogliatoi anzitempo. Mette a registro dieci dodicesimi ruotando al meglio il quintetto. Il coach amaranto ha il merito soprattutto di ritrovare il bandolo di una matassa che sembrava persa nel labirinto di Minosse ritornando a rivedere le stelle dopo un inferno durato tre lunghissimi turni. DANTESCO

Condividi: