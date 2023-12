Akern Libertas, l’ottava meraviglia: battuta la Bakery Piacenza 82-75

Tozzi che esulta dopo un canestro in una foto di Giulia Bellaveglia

Ottava meraviglia dell'Akern Libertas che porta a casa una vittoria strameritata contro Piacenza per 82-75. Gli amaranto raggiungono la vetta in condominio con Herons. E domenica trasferta a Montecatini per il primato. Top scorer Saccaggi con 17 punti. Strepitoso Tozzi

Reduce da sette vittorie consecutive, la Akern Libertas apre le porte del PalaMacchia alla Bakery Piacenza che, quanto a successi di fila, giungeva a Livorno a quota tre. Piacenza fa tornare in mente la finale playoff del 2021, ma da allora sono passati due anni e mezzo e tutto il mondo è cambiato.

Gli amaranto partono fortissimi grazie ad un super Tozzi che in un quarto ne mette a segno 11 solo lui. Padrona del campo la Libertas riesce a condurre il gioco senza troppi problemi tenendo a zero per oltre quattro minuti gli ospiti. I primi 10 minuti si concludono con il risultato di 26 a 14 per Fantoni e compagni. Secondo quarto in cui Piacenza torna sotto fino al 30-25 grazie alle sue bocche da fuoco dalla linea dei 6,75. Andreazza però strizza i suoi a dovere, Saccaggi apre il cannone da 3 la difesa stringe le maglie. Fine secondo quarto 45-35 LL.

Nella seconda frazione di gioco il pallino è sempre in mano alla Libertas che conduce i giochi. Piacenza però alla fine del terzo quarto rosicchia qualcosina: 62-56 facendosi sotto. Ma l’invincibile asse Tozzi-Saccaggi trascinato dal senatore Fantoni che spalma difesa e grinta fanno il resto. La partita è sempre tenuta in mano dai padroni di casa che amministrano il vantaggio senza troppi patemi d’animo. Solo nel finale Piacenza accelera e mette un po’ di fiato sul collo agli amaranto che devono mantenere i nervi saldi per portare a casa l’ottava meraviglia consecutiva. Termina con il punteggio di 82-75.

Condividi:

Riproduzione riservata ©