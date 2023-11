Akern Libertas vittoria di carattere contro Sant’Antimo: 83-68

Fratto in una foto di Giulia Bellaveglia

Arriva a temibile Sant’Antimo che appena un mese fa ha violato il parquet di via Allende contro la Pielle. Basta questa considerazione per descrivere la difficoltà della sfida di domenica 12 novembre (palla a due alle 18, arbitri Suriano di Settimo Torinese e Giovagnini di Torino)

Dopo due vittorie esterne consecutive, la Akern Libertas torna a giocare al PalaMacchia. Lo fa contro la temibile Sant’Antimo che appena un mese fa ha violato il parquet di via Allende contro la Pielle. Basta questa considerazione per descrivere la difficoltà della sfida di questa domenica 12 novembre. La Akern Libertas però non si fa intimorire e fa poker: dopo una vera e propria battaglia piega la resistenza di Sant’Antimo e coglie il quarto successo consecutivo. Si è trattato di una vittoria fortemente voluta al cospetto di un avversario tosto, di grande fisicità e dalle buone mani che si è arreso solo nell’ultimo quarto. I campani, infatti hanno approcciato meglio la partita costruendo buoni tiri, catturando più rimbalzi della Akern Libertas e allungando fino al +7 di fine primo quarto (18-25). La Libertas – priva di Williams, fermo in panchina per i postumi dell’influenza – ha avuto il grande merito di continuare a fare la propria partita senza disunirsi. Andreazza ha spremuto il meglio da tutti i suoi giocatori a partire da un sempre più positivo Allinei. Chiusi il secondo quarto sul 42-41 (grazie a una tripla di Fratto allo scadere), la Libertas ha fatto le prove della fuga nel terzo quarto (60-51). Gli amaranto hanno fatto sentire i loro morsi in difesa e i soli Kamperidis e Cantone hanno provato ad arginare la LL che però si è allungata fino al +18 sull’83-65 quando sugli spalti i tifosi stavano già celebrando il poker di vittorie.

Top scorer Francesco Fratto e Antonello Ricci, entrambi con 13 punti. Migliore in campo Gregorio “Crash Bandicoot” Allinei che porta a casa un 23 di valutazione con 11 punti, 6 palle recuperate e 7 rimbalzi.

Condividi: