Akern-Sant’Antimo, le pagelle. Allinei è “l’uomo ovunque”, Fantoni is back!

Gregorio Allinei, classe 2004, in palleggio in una foto di Giulia Bellaveglia

Contro una squadra coriacea, completa sotto ogni punto di vista, gli amaranto sfornano una prestazione di spessore mandando ben 5 uomini in doppia cifra. Man of the match il giovanissimo Allinei, eletto a gran voce dal popolo libertassino "l'uomo ovunque" della partita. Fantoni torna a vestire i panni del senatore trascinando la squadra alla vittoria

di Giacomo Niccolini

Una serata di festa per la Akern Libertas che non concede lo stesso privilegio che i cugini della Pielle avevano accordato alla banda di Sant’Antimo. Contro una squadra coriacea, completa sotto ogni punto di vista, gli amaranto sfornano una prestazione di spessore mandando ben 5 uomini in doppia cifra. Man of the match il giovanissimo Allinei, eletto a gran voce dal popolo libertassino “l’uomo ovunque” della partita. Fantoni torna a vestire i panni del senatore trascinando la squadra alla vittoria. Ecco le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per il team che, nella giornata in corso, gioca il match tra le mura amiche.

Allinei 8,5 – Crash Bandicoot raccoglie le mele, fraseggiava Ghali riecheggiando le gesta del famoso videogame. Il numero 19 amaranto, che ricorda il protagonista goloso del frutto rosso, accende la sala giochi, inserisce la moneta e fa partire il game. Spunta ovunque come i folletti nei boschi fatati. Recupera sei palloni (6!), prende sette rimbalzi (7!), sforna due assist mette a segno 11 punti. Il classe 2004 manda in tilt il cabinato Libertas. Quando gioca così per gli altri è luce nera e scritta lampeggiante: GAME OVER

Fantoni 8 – Nel suo occhio c’è l’azzurro, nel suo braccio acciaio c’è, amaranto è il suo mantello, mentre il cuore bianco è (una metà dei lettori più grandicelli l’ha letta cantando, l’altra metà… mente). Fantoni, con quattro punti di sutura sul sopracciglio, veste i panni del pirata Capitan Harlock libertassino. Sfodera una prestazione tutta muscoli, sostanza, punti e spessore. Spiega le vele dell’Arcadia targata LL e porta la truppa amaranto nel porto della vittoria. FAMMI VOLARE CAPITANO

Lucarelli 6,5 – Si ritaglia una wild card tra i “Magnifici 5” della doppia cifra. Parte contratto, poi come sempre si scioglie nel finale. Quasi chirurgico dalla linea del confessionale (5/6 ai liberi), spreciso su qualche palla persa di troppo, alla fine la pagnotta a casa la porta sempre. Si cambia nella cabina telefonica insieme agli altri super-eroi di giornata ed esce fuori in linea con gli altri e in posa plastica sui titoli di coda di un film perfetto in cui la Akern in versione Marvel sconfigge Kang il Conquistatore. AVENGER

Saccaggi 6+ Infiamma come piromane il pubblico di casa con una bomba decisiva, fondamentale, devastante, che proietta la Libertas in orbita come lo shuttle lanciato da Cape Canaveral sul primo massimo vantaggio di +9 (60-51). Da lì la Libertas inizia la passeggiata di gloria sul viale della fama di hollywoodiana memoria con Saccaggi in versione majorette a guidare la parata dove si accodano tutti. Per il resto poco altro ma la sua bomba vale il prezzo del biglietto. BOMBASTIC

Ricci 7,5 – Miglior prestazione stagionale. Mette in cascina 13 punti condividendo lo scettro di top scorer con Fratto con tutta l’Eleganza del Ricci(0) che Muriel Barbery sarebbe in grado di descrivere nel suo bestseller. Stasera Amos è premio Strega e Bancarella insieme, è Campiello e Andersen allo stesso momento. Come un grande libro sa narrare alla perfezione la storia che più gli piace scrivere: quella della vittoria. NOVELLIERE DEL CANESTRO

Fratto 7,5 – Fratto non è un’emozione, è un disco intero di Battisti. Lascia da parte Pensieri e Parole in Una giornata uggiosa di Novembre dove accende le Luci -ah del match, spianando la strada per Un’avventura amaranto in un giorno dove Sant’Antimo si perde Inseguendo una libellula in un prato. Alla fine il canestro avversario lo guarda stanco al 13esimo punto segnato: Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più? Per tutti i tifosi libertassini vederlo giocare è come Un tuffo dove l’acqua è più blu. Chapeu. ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA

Buca 6 – Otto minuti in campo e 4 punti messi a segno. Porta la borraccia con dignità e sudore come i gregari sul Passo del Mortirolo. Sale sui pedali noncurante della fatica. Andreazza lo tira fuori dalla sfera Pokè lanciandolo nella mischia e lui risponde presente come il miglior Charmander che non esita a trasformarsi Charizard quando serve. POKEMON GIGANTE

Tozzi 7 – Cento per cento signori! Date una bambola a quel ragazzo laggiù che tira con queste percentuali! Dal campo esce con un 4/4 da due e con un 1/1 dalla linea della carità. Quindici minuti in campo, quindici minuti di qualità DOCG. Non ha bisogno di decanter. Lo stappi e gusti. E come i vini buoni, ne berresti ancora. BUONA BEVA

Bargnesi 5,5 – Grande merito a lui quando la sua bomba riporta la squadra a -1 in un secondo quarto combattutissimo rimettendo la LL sui binari del “ci sto ancora dentro” (35-36). La sua precisione balistica però stasera non è delle più intriganti. La luce fa spazio all’ombra, il sole lascia spesso spazio a qualche nube di troppo. In una serata che finisce con i fuochi d’artificio, il play della Akern tiene in mano una stellina filante. PER ME E’ UN “NI”

Condividi: