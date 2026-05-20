Al Marina Cala de’ Medici fa tappa la Vela Cup, tra gli ospiti anche Giovanni Soldini

Il 22 e 23 maggio al porto turistico torna l’evento nazionale, l’AD Ratti: “Venite a partecipare alla festa del mare, accogliamo insieme l’estate”

Torna al Marina Cala de’ Medici la Vela Cup, evento di rilievo nazionale che da anni richiama velisti e appassionati da tutto il Paese. L’appuntamento, organizzato dal Giornale della vela con la collaborazione del porto Marina Cala de Medici e dello Yacht Club Cala de’ Medici, è una grande occasione non soltanto per chi pratica la vela, ma per tutti coloro che vogliono immergersi nel suggestivo mondo del mare e conoscere grandi campioni italiani, tra i quali Giovanni Soldini.

Sono già oltre 60 gli equipaggi iscritti a quello che è uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per il Marina Cala de’ Medici, che per due giorni si trasformerà in una sorta di villaggio della vela. Grazie alla collaborazione con il cantiere danese X-Yachts, infatti, il porto ospiterà svariati stand di prodotti velici innovativi e una serie di eventi pensati per i regatanti ma anche per chi vorrà vivere la coinvolgente atmosfera di quella che si prospetta come una bella festa del mare.

La competizione velica è in programma la mattina di sabato 23 maggio ed è aperta a tutti i velisti e ad ogni genere di imbarcazione (oltre 3 metri). Una sfida entusiasmante, davanti a uno dei tratti di costa più belli della Toscana. La regata di 12 miglia partirà dal porto per poi raggiungere il mare davanti a Vada, Castiglioncello e Chioma. Infine gli equipaggi faranno ritorno alle banchine. Allora prenderà vita il Vela Festival, un evento che richiama esperti velisti da tutta Italia ma anche tanti appassionati di mare che vogliono godere la magia di un mondo fatto di sport, amore per l’ambiente e divertimento.

Nel pomeriggio di sabato 23 maggio, terminate le regate, sarà la volta della grande festa che ospiterà la cerimonia per decretare il Velista dell’Anno 2026. Non solo, perché prima della proclamazione del vincitore lo staff del Giornale della Vela premierà grandi sportivi e armatori che si sono distinti. Attesissimi ospiti della serata anche velisti di fama mondiale come Giovanni Soldini e James Spithill.

“La Vela Cup è per il porto uno degli eventi di spicco – spiega Matteo Italo Ratti, AD del Marina Cala de’ Medici – Per noi non si tratta soltanto di un appuntamento sportivo ma di un’occasione di promozione turistica per il territorio circostante. Il Marina, che sta diventando uno degli hub turistici più importanti del Mar Tirreno, invita allora visitatori e cittadini a scegliere il porto nelle giornate della Vela Cup, per ammirare barche bellissime, conoscere velisti di fama internazionale e partecipare a una grande festa del mare con cui accogliamo tutti insieme l’estate 2026”.

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