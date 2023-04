Al “Martelli” la prima tappa del Tour Psc Assieme

Il 22 aprile 2023 si è tenuta la prima tappa del Tour Psc Assieme a Livorno, al Campo di atletica “Renato Martelli”, con il patrocinio del Comune di Livorno

Pianeta Sindacale Carabinieri PSC Assieme è una associazione professionale a carattere sindacale per i Carabinieri d'Italia.

L’evento sportivo del DSA, Brevetto tedesco dello sport, “Deutsches Sportabzeichen”, che è normato, organizzato, controllato e rilasciato dal DOSB “Deutscher Olympischer SportBund” – Ente federale sportivo ed olimpico tedesco.

Si sono cimentati in varie prove, iniziando con quella di nuoto e continuando con i 3000 mt, salto da fermo e salto in alto, 74 atleti. All’evento sportivo erano presenti stand espositivi di “Meccanica grezza”, S.O.D. e “Extrema Ratio”,specialisti nel settore militare. Inoltre con la società S.A.M, è stato effettuato un corso sulla difesa personale e tecniche di ammanettamento per i colleghi associati a PSC ASSIEME. Inoltre per i più piccoli l’intrattenimento di “Dadali Bimbi”.

Durante la giornata, poiché simbolo di PSC ASSIEME, c’è stata l’esibizione dei falconieri di Volterra, con due Falchi che hanno effettuato una dimostrazione delle loro abilità .

L’intera giornata è stata accompagnata dall’intrattenimento musicale del tecnico PSC. Dei 74 iscritti si sono brevettati 60 atleti, 26 oro, 29 argento e 5 bronzo.

