Libertas-Fortitudo 85-59. È manita amaranto: 5 su 5!

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Gli amaranto dominano il big match della quinta giornata di Serie A2 e conquistano una vittoria roboante davanti a quasi 5mila spettatori. Dopo un primo quarto equilibrato, la squadra di Diana prende il largo con una difesa feroce e un attacco spettacolare. Graves chiude con 20 punti, Tiby e Tozzi accendono il palazzetto

Il Modigliani Forum esplode di gioia. La Libertas Livorno travolge la Fortitudo Bologna 85-59 e firma una prestazione di grande spessore, davanti a ben 4300 spettatori (clicca qui per il tabellino LIVE). E’ tutto vero, come titolerebbe la Gazzetta dello Sport. Una vittoria costruita con intensità, recuperi, contropiedi e giocate spettacolari, che ha trasformato il big match della quinta giornata in una serata da ricordare. Dopo un avvio equilibrato, gli amaranto hanno cambiato marcia, scavando un solco sempre più profondo e resistendo anche al tentativo di reazione bolognese nell’ultimo quarto.

Primo quarto, è subito battaglia – La partita si apre nel segno del capitano Tiby, che inaugura il tabellino con una tripla. Guariglia risponde dall’arco per il 3-3, mentre Graves trova il canestro in penetrazione. Il clima è caldissimo e Sorokas lo infiamma con una schiacciata poderosa, accompagnata da un’esultanza provocatoria verso il pubblico a bordo campo.

La Libertas replica in contropiede con Tiby, che poco dopo colpisce ancora dalla lunga distanza per il 10-5. Bologna, però, resta agganciata alla partita grazie a Zanelli, Fantinelli e Sorokas, bravo a correggere un errore a rimbalzo. Gli amaranto trovano punti importanti con Penna e Valentini, autore della prima tripla personale. Nel finale Vildera è preciso dalla lunetta, ma Radonjic centra dall’angolo la tripla del 17-16. Il primo quarto si chiude con i padroni di casa avanti di una sola lunghezza.

Secondo quarto, la Libertas cambia marcia – Al rientro in campo gli amaranto alzano l’intensità. Vildera trova subito il canestro in contropiede, poi il capitano Tozzi si iscrive alla partita con una tripla pesante. La Fortitudo prova a restare in scia con Moretti e Radonjic, ma Valentini inventa un canestro difficile e la Libertas conserva il vantaggio.

La svolta arriva con la difesa: i padroni di casa recuperano palloni, corrono in contropiede e costringono gli avversari a commettere errori. Tiby fa 2/2 dalla lunetta e, poco dopo, chiude un’altra azione di recupero con una schiacciata prepotente a due mani che porta il punteggio sul 30-23 e costringe coach Cavina al timeout. Graves si rende protagonista con una stoppata su Anumba, mentre Penna trova punti dalla media distanza.

Il capitano Tozzi infiamma il Modigliani con una tripla da circa otto metri, dopo un’ottima circolazione di palla. Penna allunga ancora e la Libertas tocca il +12. La Fortitudo tenta di reagire con Anumba e Zanelli, ma Tiby attacca il canestro e Graves si fa sentire anche con una schiacciata a una mano. Nel finale, dopo una tripla sul ferro di Penna, Tozzi è il più rapido a rimbalzo e firma il tap-in sulla sirena: si va all’intervallo sul 44-33.

Terzo quarto, dominio amaranto – Al rientro dagli spogliatoi la Libertas non lascia spazio alle speranze di rimonta della Fortitudo. Graves segna con fallo e completa il gioco da tre punti, Piccoli corregge da sotto l’errore di Penna e Vildera firma il +18 con un rimbalzo offensivo trasformato in canestro. Cavina è costretto a chiamare timeout, ma la squadra di Diana continua a spingere.

Tiby colpisce in contropiede, mentre Graves diventa incontenibile, alternando penetrazioni e conclusioni dalla media distanza. Morris prova a rispondere con una tripla, ma gli amaranto replicano immediatamente. Tozzi attacca la difesa bolognese e appoggia al tabellone il 63-40, facendo alzare in piedi il pubblico del Modigliani.

La Libertas continua a recuperare palloni e a difendere con aggressività. Possamai si mette in evidenza con una stoppata, mentre Graves è preciso anche dalla lunetta e porta il vantaggio fino a 26 punti. La Fortitudo trova qualche canestro con Sorokas e Cournooh, ma non riesce a invertire l’inerzia. L’ultimo tentativo di Valentini da metà campo non trova il ferro: alla terza sirena il tabellone segna 69-44, con 25 punti di margine per Livorno.

Quarto quarto, la Fortitudo prova a reagire ma Livorno chiude i conti – L’ultimo periodo si apre con un tentativo di reazione della Fortitudo. Anumba colpisce dall’arco e Bologna prova a sfruttare qualche errore amaranto per ridurre il divario. Diana chiama timeout per fermare il parziale degli ospiti, che riescono a riportarsi sul 69-50. La Libertas attraversa qualche minuto di difficoltà, con le conclusioni di Penna e Tozzi che non trovano il bersaglio, ma non perde la lucidità.

A rimettere ordine ci pensa proprio Tozzi, che trova un canestro dalla media distanza e riaccende la squadra. Morris continua a spingere per Bologna, ma Tiby risponde appoggiando al tabellone il 73-56. Gli ospiti provano ancora ad avvicinarsi, senza però riuscire a mettere davvero in discussione il risultato.

Nel momento decisivo arrivano le giocate che chiudono definitivamente la partita. Piccoli segna una tripla pesantissima, poi Cournooh piazza il tiro dall’arco che vale il 79-58 e costringe Cavina a un altro timeout. La Fortitudo è ormai alle corde e la difesa amaranto non concede più nulla. Vildera trova punti dal pitturato, Graves raggiunge quota 20 punti personali con un appoggio al tabellone e nel finale c’è spazio anche per il giovane Gaeta.

La sirena conclusiva sancisce il trionfo della Libertas: 85-59. Il Modigliani Forum festeggia una vittoria netta e convincente, maturata grazie a una prova corale, alla solidità difensiva e alla capacità di accelerare nei momenti decisivi. Per gli amaranto è una serata da incorniciare: la Fortitudo si arrende, Livorno si gode il proprio spettacolo, il primato in classifica e le cinque vittorie su altrettante gare giocate: è manita amaranto!

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