Al Modigliani Forum il big match tra Caffè Toscano Pielle e Herons Montecatini

Primo di due big match per la Caffè Toscano Pielle Livornno, attesa al Modigliani Forum dalla sfida contro Herons Montecatini, attualmente terza forza del campionato (palla a due domenica 14 aprile, ore 18).

Primo di due big match per la Caffè Toscano Pielle Livornno, attesa al Modigliani Forum dalla sfida contro Herons Montecatini, attualmente terza forza del campionato (palla a due domenica 14 aprile, ore 18).

La Fabo Herons Montecatini arriva al Modigliani Forum forte di oltre il 74% di vittorie, con l’ultima sconfitta patita un paio di settimane fa a casa Libertas.

In sella al timone un condottiero del calibro di Federico Barsotti, ex San Miniato, bravo a ruotare dieci giocatori: nessuno, infatti, va oltre i 27’ e nessuno gioca meno di 17’.

La novità, rispetto al girone di andata, è rappresentata da Matej Radunic, centro di 212 cm, miglior realizzatore dei rossoblù con un “ventello” a partita e ottime percentuali. In doppia cifra troviamo anche Giorgio Sgobba, 12 con pochi errori al tiro. Il veterano e capitano, Nicola Natali, produce invece 9.8 punti a partita. L’argentino Adrian Chiera, già vincitore della Serie B con la maglia di Cividale, è il go to guy termale in costante doppia cifra.

Dalla panchina Daniele Dell’Uomo è senza dubbio uno dei segreti dalla grandissima stagione degli Herons: lucido e preciso in attacco, efficace in difesa Dell’Uomo contribuisce alla causa con quasi 10 punti ogni domenica. Vicinissimo alla doppia anche un altro veterano, Marco Arrigoni; con lui e Radunic, nel pitturato, fa pesare il suo 64% da 2, Antonio Lorenzetti.

Cabina di regia affidata ad Alberto Benites e Marco Giancarli, con il play di origini caraibiche che viaggia a 3,8 assist di media ma assai pericoloso pure individualmente. Unico giocatore con numeri non eccezionali è Gianluca Carpanzano, condizionato da vari problemi fisici e probabile assente della super sfida del Forum.

Settimana di lavoro intensa per la truppa di coach Marco Cardani, più che mai agguerrita e vogliosa di blindare il primo posto in regular season.

Si va verso una grandiosa cornice di pubblico da oltre 4000 presenze, di cui 400 provenienti da Montecatini. Si ricorda che, su disposizione della Questura, il giorno della partita – domenica 14 aprile – il botteghino del Modigliani Forum rimarrà chiuso al pubblico.

