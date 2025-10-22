Al Modigliani Forum il primo Trofeo di Baskin firmato Fondazione Libertas ETS
Appuntamento sabato 25 ottobre al Modigliani Forum. Il Baskin è una disciplina ispirata al basket ma pensata per includere insieme atleti con e senza disabilità
Una giornata di sport e inclusione aperta a tutta la città. La Fondazione Libertas ETS annuncia il suo primo Trofeo di Baskin, in programma sabato 25 ottobre al Modigliani Forum nell’ambito della manifestazione Strabilianti.
Le semifinali sono previste a partire dalle ore 10, mentre nel pomeriggio, dalle 15, si disputeranno le finali seguite dalla cerimonia di premiazione.
Il Baskin – disciplina ispirata al basket ma pensata per includere insieme atleti con e senza disabilità – rappresenta un esempio concreto di sport inclusivo, capace di valorizzare le abilità di ciascuno e di promuovere partecipazione, collaborazione e rispetto reciproco.
data-start=”952″ data-end=”1152″>Con questa iniziativa, la Fondazione Libertas ETS rinnova il proprio impegno nel diffondere i valori dell’integrazione attraverso lo sport, inteso come strumento di crescita personale e sociale.
Un ringraziamento particolare va al Comune di Livorno per il patrocinio e la collaborazione, nonché al Lions Club Livorno Host, al Comitato Organizzatore di Strabilianti, a Libertas, alla Geostudi Astier e alla Pasticceria Libeccio per il contributo e il sostegno economico che hanno reso possibile la manifestazione.
Il Trofeo di Baskin sarà così una giornata di sport, condivisione e inclusione, aperta a tutti, per celebrare insieme la forza dello sport come veicolo di unità e partecipazione.
