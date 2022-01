Al via il “Campionato Sociale Rally AC Livorno”

L’Automobile Club Livorno indice e organizza per l’anno 2022, il “Campionato Sociale Rally AC Livorno”. Un’iniziativa voluta fortemente dall’Ente provinciale, che così facendo intende rilanciare, sostenere e promuovere il settore, i singoli protagonisti e le realtà da anni attive sul territorio nel mondo del motorsport nazionale. Un rinnovato impulso in tal senso impresso da ACI, per confermare quella di Livorno come un’area storicamente ricca di tradizione, campioni passati e passione ancora viva oggi per l’automobilismo sportivo.

Nello specifico, al campionato potranno partecipare i concorrenti/conduttori con licenza Aci Sport in corso di validità e soci AC Livorno per l’anno 2022.

Il campionato, con relativa classifica, è previsto sia per il 1° conduttore che per il 2° conduttore. I licenziati presso AC Livorno sono iscritti di diritto. Sono validi tutti i rally, sia moderni sia storici, con classifiche redatte sia per 1° conduttore e per il 2° conduttore.

Il calcolo dei punti sarà effettuato secondo quanto previsto dal regolamento che verrà consegnato al momento del rinnovo. Un bonus extra di 10 punti è previsto per chi sarà accreditato agli eventi sportivi organizzati da Aci Livorno e Aci Livorno Sport come il Rally Elba, sia esso in versione moderna che storico, e la Coppa Liburna Terra. Le classifiche saranno pubblicate sul sito AC Livorno ogni mese, in un’apposita sezione dedicata al campionato sociale dove si può leggere anche il regolamento dettagliato. Saranno premiati i primi tre classificati sono previsti premi speciali e un premio d’onore per tutti i partecipanti