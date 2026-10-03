Al via il nuovo corso arbitri di calcio: “Un’opportunità di crescita sportiva e umana”
La Sezione di Livorno dell’Associazione Italiana Arbitri ha aperto ufficialmente le iscrizioni per il nuovo Corso Arbitri di Calcio, rivolto a ragazzi e ragazze che abbiano compiuto 14 anni. Le iscrizioni sono già aperte: è possibile aderire inviando una mail a [email protected] oppure attraverso i profili social Instagram, Facebook e TikTok ufficiali della sezione AIA di Livorno
Seguire le orme di Luca Banti e Maria Sole Ferrieri Caputi per imparare a vivere il calcio da una prospettiva unica: quella del direttore di gara. La Sezione di Livorno dell’Associazione Italiana Arbitri ha aperto ufficialmente le iscrizioni per il nuovo Corso Arbitri di Calcio, rivolto a ragazzi e ragazze che abbiano compiuto 14 anni.
Il percorso formativo, al via nel mese di ottobre, è completamente gratuito e non si limita alla sola preparazione tecnica e regolamentare. L’arbitraggio si configura infatti come una vera e propria palestra di vita, capace di sviluppare nei più giovani doti di leadership, velocità decisionale e capacità di gestione dello stress e delle emozioni nei momenti di pressione.
I partecipanti avranno accesso a una serie di agevolazioni e opportunità concrete: ingresso gratuito negli stadi italiani, rimborso spese per ogni gara diretta e la possibilità del doppio tesseramento (fino ai 19 anni) che consente di continuare a giocare come calciatori oltre che arbitrare. A questi vantaggi si aggiunge il riconoscimento di crediti scolastici, che rendono l’attività arbitrale un valore aggiunto anche per il percorso di studi dei più giovani.
“Diventare arbitro — sottolineano dalla Sezione AIA di Livorno — significa entrare a far parte di una squadra, crescere con senso di responsabilità e intraprendere un cammino che può portare, passo dopo passo, fino alla Serie A”.
Le iscrizioni sono già aperte: è possibile aderire inviando una mail a [email protected] oppure attraverso i profili social Instagram, Facebook e TikTok ufficiali della sezione AIA di Livorno.
Il messaggio rivolto ai giovani è chiaro: Un’occasione per chi desidera vivere lo sport più amato d’Italia non solo da spettatore o atleta, ma al centro delle decisioni che contano, apprendendo disciplina, spirito di sacrificio e rispetto delle regole.
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