Al via la XV edizione del torneo di scacchi Città di Livorno

Scatta il 23 aprile la XV edizione del torneo di scacchi “Città di Livorno”. Per il secondo anno consecutivo il torneo è dedicato alla memoria di Carlo Falciani, ideatore del torneo e presidente di Livorno scacchi, scomparso nel 2019. Si disputeranno due tornei: l’open principale, aperto a tutti, dal 23 al 25 aprile e l’Open B, riservato ai giocatori con punteggio inferiore a 1500, dal 24 al 25 aprile.

Si giocheranno 5 partite a tempo lungo cioè superiore ai 60 minuti più abbuoni a testa per tutta la partita.

Saranno presenti ben 18 giocatori di Livorno scacchi fra cui i giovani più attesi che a luglio parteciperanno al campionato italiano giovanile in Sicilia. Ricordiamo Raul Barbetti, Ettore Sassi, Edoardo Fulgentini, Pietro Masi, Filippo Buonagurio, Ettore Lensi, Dino Lotti, Mario Federico e l’attesissima regina degli scacchi Greta Viti. Stiamo parlando di bambini e ragazzi del 2012, 2011, 2010 e 2009 appartenenti alla scuola “Carlo Falciani” che si svolge ogni sabato al museo di storia naturale.

La manifestazione si svolgerà al circolo Arci Carli a Salviano, sede delle attività senior di scacchi con cui Livorno scacchi ha stretto un forte rapporto di collaborazione.

Ricordiamo che sabato 7 maggio ripartono i corsi per adulti che si svolgeranno tutti sabati dalle 10 alle 12 al Carli a cura di Ennio Politi e che il venerdì pomeriggio e la domenica mattina si svolgono le attività amatoriali sempre al circolo Arci Carli.

La gara si svolgerà nel rispetto del protocollo Coni/Fsi per la prevenzione dei contagi da Covid-19 ed è patrocinata dal Coni e della Federazione scacchistica italiana.

Il torneo si concluderà nel tardo pomeriggio del 25 aprile. Alla premiazione parteciperà la famiglia Falciani che ha sostenuto economicamente l’iniziativa.