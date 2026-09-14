Alessio Di Liberti conquista il secondo posto all’UFC BJJ Open di Phoenix

Phoenix, Arizona: secondo posto nella Welterweight -77 kg. Un altro grande risultato internazionale per Alessio Di Liberti

Un’altra grande prestazione internazionale per Alessio Di Liberti, protagonista all’UFC BJJ Open di Phoenix, in Arizona, uno degli appuntamenti di maggiore prestigio nel panorama internazionale del Brazilian Jiu-Jitsu

Un’altra grande prestazione internazionale per Alessio Di Liberti, protagonista all’UFC BJJ Open di Phoenix, in Arizona, uno degli appuntamenti di maggiore prestigio nel panorama internazionale del Brazilian Jiu-Jitsu.

Di Liberti ha chiuso il torneo con un prestigioso secondo posto nella categoria Welterweight -77 kg, affrontando una competizione di altissimo livello e confermandosi ancora una volta tra gli atleti capaci di competere sui grandi palcoscenici internazionali.

Il risultato assume ancora più valore considerando il prestigio del torneo, legato al marchio UFC, una delle realtà sportive più importanti e riconosciute al mondo nel settore degli sport da combattimento.

Per Alessio si tratta dunque di un altro importante piazzamento internazionale, frutto di preparazione, sacrificio e determinazione. La medaglia d’argento conquistata a Phoenix rappresenta un risultato di grande rilievo e un’ulteriore conferma del percorso di crescita dell’atleta.

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