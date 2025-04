Alessio Di Liberti è campione d’Europa XFC di Grappling

Di Liberti ha affrontato un avversario di assoluto valore: Walter Cogliandro, noto top fighter nel panorama MMA. Ma è bastato appena 10 secondi al giovane atleta per imporsi in modo spettacolare, chiudendo l’incontro con una leva al piede

Una vittoria fulminea e di grande prestigio quella conquistata da Alessio Di Liberti, che si è laureato Campione Europeo XFC di Grappling nella categoria 73 kg. Il trionfo è arrivato nel corso dell’evento tenutosi ad Ariccia, in provincia di Roma, al centro Danilo Boxe.

Di Liberti ha affrontato un avversario di assoluto valore: Walter Cogliandro, noto top fighter nel panorama MMA. Ma è bastato appena 10 secondi al giovane atleta per imporsi in modo spettacolare, chiudendo l’incontro con una leva al piede che non ha lasciato scampo al suo avversario.

Una performance che non solo conferma il talento e la preparazione di Alessio Di Liberti, ma che lo proietta di diritto tra i nomi più promettenti e rispettati del grappling europeo.

Qua sotto il video della sua vittoria

Condividi:

Riproduzione riservata ©