Alessio Di Liberti vice campione mondiale al NAGA World Grappling Championship

Grande prestazione per il livornese del Matside, protagonista negli Stati Uniti di un percorso convincente fino alla finale nella prestigiosa rassegna iridata di grappling

Ancora un risultato di rilievo internazionale per Alessio Di Liberti, atleta della Matside di Livorno, che il 26 aprile 2026 ha conquistato la medaglia d’argento al NAGA World Grappling Championship, andato in scena alla Mennen Sports Arena nel New Jersey (USA).

Inserito nella categoria 169,9 lbs (77 kg), l’atleta livornese ha affrontato una competizione di altissimo livello, distinguendosi per solidità tecnica e grande determinazione. Il suo percorso è stato netto e convincente, con due vittorie che gli hanno spalancato le porte della finalissima.

Nell’atto conclusivo, in un match combattuto punto su punto, Di Liberti si è arreso di misura con il punteggio di 2-0, chiudendo comunque con un argento di grande prestigio in uno dei palcoscenici più importanti del grappling mondiale.

Un risultato che conferma la crescita costante dell’atleta e la sua presenza stabile ai massimi livelli internazionali, oltre a dare ulteriore visibilità alla Matside di Livorno, sempre più punto di riferimento per jiu-jitsu e grappling in Italia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©