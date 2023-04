Alino Diamanti annuncia la sua ultima partita

L'annuncio sulla pagina Instagram dell'ex fantasista amaranto: "Dopo 23 anni sabato sarà la mia ultima partita. L'amore che voi tifosi mi avete costantemente sempre dato è stata ed è la mia più grande vittoria. Adesso sono pronto ad affrontare altre sfide..."

Un’icona del calcio scanzonato e giocato bene, un idolo per tanti con quel 23 sulla schiena. Quella faccia un po’ così, sincera e canzonatoria allo stesso tempo e quel mancino che innamora. Il suo nome è Alessandro ma per tutti Alino. E il cognome, Diamanti, è già poesia per uno che trasforma in oro, anzi in pietre che luccicano, ogni pallone. Per il popolo amaranto “Alino” è stato gioia e delizia ed è stato un vero colpo al cuore vederlo prendere la sua valigia in direzione “terra dei canguri”. Anche laggiù in Australia, down-under, ha fatto impazzire il pubblico con le sue giocate e i suoi gol da cineteca. Sulla sua seguitissima pagina Instagram, nella mattina di lunedì 24 aprile, l’annuncio che i tanti amanti del pallone non avrebbero mai voluto leggere: “Sabato, dopo 23 anni, sarà la mia ultima partita”…

Noi di QuiLivorno.it, nonostante il fuso orario e i suoi numerosissimi impegni sportivi, avevamo avuto l’onore di ospitarlo nel nostro salotto virtuale durante il terribile periodo della pandemia esattamente il 9 aprile del 2020. Vi riproponiamo qua (a questo link) la chiacchierata con il fantasista.

Ecco qua il post integrale che ha scritto Alino sulla sua pagina Instagram. E POI BO…

“Dopo 23 anni sabato sarà la mia ultima partita. Un milione di cose da dire…

Centinaia di foto da mettere ..

Migliaia di persone da ringraziare ..

Ma sarò semplice .

Sono un uomo felice…

Io che ho sempre cercato di essere un calciatore della gente, per la gente…

Io che ho sempre seguito i valori veri del calcio.

Non sono stato stato un giocatore da 100 trofei, ma sono sono stato un giocatore che si è sentito amato dai miei cari per primo e da tutte le migliaia di persone che mi seguono da più di 20 anni…

Amore profondamente vero!

L’amore che voi tifosi mi avete costantemente sempre dato è stata ed è la mia più grande vittoria.

Adesso sono pronto ad affrontare altre sfide…

Con gli stessi valori e con le stesse certezze che mi hanno accompagnato fin dal primo momento che ho preso in mano il pallone…

Passione

Lavoro duro Umiltà

Entusiasmo

Sana follia

E tante risate!

Poi BO…”

